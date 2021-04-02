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Miran için yeniden intikam vakti mi? Hercai 66. yeni bölüm fragmanı izle!

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Giriş: 02.04.2021 10:51
Hercai 66. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. | ATV ekranlarının sevilen dizisi Hercai yeni bölümüyle ekranlara gelmeye hazırlanıyor. Reyyan ve Miran'ın birbirlerine olan sevgisi Hercai severler tarafından soluksuz takip ediliyor. Hercai'de bu hafta, "Benim babam öldürüldü, bedelini ödettireceğim!" sözü dikkat çekiyor. İşte Hercai yeni bölümünde yaşanacaklar...

Aldıkları haberle perişan olan Şadoğulları'nı yeni ve zorlu bir süreç beklemektedir. Miran kendini büyük bir çıkmazda hissetmekte ve bu durumdan kurtulabilmek için çabalamaktadır. Destek ise hiç beklemediği birinden gelir. Nasuh ve Azize arasında ipler yeniden gerilirken Cihan aldığı kararla harekete geçer. Zehra evlatları ve Umut için güçlü kalmaya çalışırken gerçekleri araştıran Miran ise babaannesinden bir söz alır. Hazar kimin kurşunuyla vuruldu? Reyyan yaşayacak mı?

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