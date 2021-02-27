27 Şubat 2021, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Hercai Videoları Hercai 61. bölüm fragmanı yayınlandı! | Hercai yeni bölüm fragmanı izle

Hercai 61. bölüm fragmanı yayınlandı! | Hercai yeni bölüm fragmanı izle

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 27.02.2021 11:09
Güncelleme:27.02.2021 11:12
Hercai 61. yeni bölüm fragmanı izle! ATV ekranlarında yayınlanan Hercai dizisinin 61. bölüm fragmanı yayınlandı. Diziseverler tarafından yakından takip edilen Hercai'nin yeni fragmanına "Birkaç aylık bir ömre kaç mucize sığar ki?" sözü damga vurdu. İşte Hercai'nin yeni bölüm fragmanı...

Reyyan, verdiği zor kararın ardından yapılacak işler için kolları sıvamıştır. Kız çocuklarını okutmayı hedefleyen Umut Şadoğlu Vakfı hayata geçmeli, aile içindeki sorunlar çözülmeli, düşmanlıklar sona ermelidir. Umut'a elinden geldiğince güzel bir dünya bırakmalıdır... Şirketle ilgili anlaşmazlıklar yüzünden Fırat'la gerilen Miran ise karısındaki huzursuzluğu hissetmekte ve bunun sebebini bulmaya çalışmaktadır. Öte yandan Hazar, Azize'den çekip gitmesini istemiştir. Azize'nin ise tek bir şartı vardır. Füsun, Azra'yı yeniden kazanmanın peşindeyken Dilşah ise Reyyan'dan kurtulmanın yollarını arar. Vakıf için düzenlenen yemekte sırlar gün yüzüne çıkarken Dilşah'ın bulduğu bir belge Reyyan'ı güç durumda bırakacaktır.

Hercai fragmanı yayınlandı! | ''Ölmeni istiyorum''
Hercai fragmanı yayınlandı! | ''Ölmeni istiyorum''
Hercai 61. bölüm fragmanı yayınlandı!
Hercai 61. bölüm fragmanı yayınlandı!
Hercai 60. yeni bölüm fragmanı yayınlandı!
Hercai 60. yeni bölüm fragmanı yayınlandı!
Hercai 59. bölüm 3. fragmanı yayınlandı
Hercai 59. bölüm 3. fragmanı yayınlandı
Hercai 59. bölüm 2.fragmanı yayınlandı
Hercai 59. bölüm 2.fragmanı yayınlandı
Hercai 59. bölüm fragmanı yayınlandı
Hercai 59. bölüm fragmanı yayınlandı
Hercai 58. bölüm 2. fragmanı yayınlandı
Hercai 58. bölüm 2. fragmanı yayınlandı
Hercai 58. bölüm fragmanı yayınlandı
Hercai 58. bölüm fragmanı yayınlandı
Hercai 57. bölüm 2. fragmanı yayınlandı
Hercai 57. bölüm 2. fragmanı yayınlandı
Hercai 57. bölüm fragmanı yayınland
Hercai 57. bölüm fragmanı yayınland
Hercai 56. bölüm 2. fragmanı yayınlandı
Hercai 56. bölüm 2. fragmanı yayınlandı
Hercai 56. bölüm fragmanı yayınlandı!
Hercai 56. bölüm fragmanı yayınlandı!
Daha Fazla Video Göster
Untitled Document
Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır. TURKUVAZ HABERLEŞME VE YAYINCILIK ANONİM ŞİRKETİ