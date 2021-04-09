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Hercai 67. yeni bölüm 2. fragmanı izle! "Sonu müebbet bile olsa..."

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Giriş: 09.04.2021 23:23
Güncelleme:09.04.2021 23:25
Hercai 67. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı! ATV'nin sevilen dizisi Hercai yeni bölümüyle ekranlara gelmeye hazırlanıyor. Reyyan ve Miran'ın birbirlerine olan sevgisi Hercai severler tarafından soluksuz takip ediliyor. Hercai'de bu hafta, "Hiçbirinize rahat yüzü göstermeyeceğim, sonu müebbet bile olsa..." sözü dikkat çekiyor. İşte Hercai yeni bölüm tanıtımı...

Umut'un, Füsun'un adamları tarafından kaçırılmasıyla hem Reyyan'ın hem de Miran'ın dünyası başına yıkılmıştır. Miran kararlıdır, bir söz verir sevdiği kadına; neye mal olursa olsun oğlunu bulacak ve eve getirecektir. Bu amaçla Füsun'un karşısına çıkar ve ne istediğini sorar. Füsun, Miran'ın anlaşma teklifi karşısında şaşkındır. Ondan yerine getirilmesi hayli güç bir şey yapmasını ister. Miran düşünmeden kabul eder. Ancak bu kez oğluna kavuşmasının önündeki engel babaannesidir. Azize, Umut'u kendi yöntemleriyle almayı kafasına koymuştur. Miran'a yardım eden sürpriz isim kim? Füsun'un akıbeti ne olacak?

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