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Hercai 64. bölüm fragmanı yayınlandı! | "Reyyan yoksa Miran yok..."

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Giriş: 20.03.2021 14:50
Güncelleme:20.03.2021 14:51
ATV ekranlarının sevilen dizisi Hercai 64. yeni bölümüyle seyircisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Reyyan ve Miran'ın intikamdan doğan aşk hikayesi, Hercai severler tarafından soluksuz takip ediliyor. Hercai'de bu hafta, "Reyyan yoksa Miran yok..." sözü dikkat çekiyor. İşte Hercai 64. yeni bölüm fragmanı...

Miran, Reyyan'ın ölümle yüz yüze geldiğini öğrenir. Bütün olanların sorumlusu Füsun'dur ve Miran ona bedel ödetecektir. Ve Reyyan'ın hastalığı, Hazar ve Azize arasında yeni bir kapıyı açar. İntikam almak için Cihan'a anlaşma teklif eden Füsun, Şadoğlu ailesini bir arada tutan her şeyi, tek tek yok etmeye yemin eder. Reyyan'ı kurtarmak için çabalayan Miran, vakıfta çıkan yangınla sarsılır. Cihan, Füsun'un anlaşma teklifini kabul edecek mi? Azize, yıllar sonra kavuştuğu oğlu Hazar'la arasındaki duvarları yıkmayı başarabilecek mi? Büyük bir kaosun ortasında kalan Reyyan, canı pahasına doğurmak istediği Umut'tan vazgeçmek zorunda kalacak mı?

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