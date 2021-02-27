Hercai 61. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! | ''Ölmeni istiyorum''

Hercai 61. yeni bölüm 2. fragmanı izle! ATV ekranlarında yayınlanan Hercai dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Diziseverler tarafından yakından takip edilen Hercai'nin yeni fragmanına ''Ölmeni istiyorum'' sözü damga vurdu. İşte Hercai'nin yeni bölüm fragmanı...

Reyyan, verdiği zor kararın ardından yapılacak işler için kolları sıvamıştır. Kız çocuklarını okutmayı hedefleyen Umut Şadoğlu Vakfı hayata geçmeli, aile içindeki sorunlar çözülmeli, düşmanlıklar sona ermelidir. Umut'a elinden geldiğince güzel bir dünya bırakmalıdır... Şirketle ilgili anlaşmazlıklar yüzünden Fırat'la gerilen Miran ise karısındaki huzursuzluğu hissetmekte ve bunun sebebini bulmaya çalışmaktadır. Öte yandan Hazar, Azize'den çekip gitmesini istemiştir. Azize'nin ise tek bir şartı vardır. Füsun, Azra'yı yeniden kazanmanın peşindeyken Dilşah ise Reyyan'dan kurtulmanın yollarını arar. Vakıf için düzenlenen yemekte sırlar gün yüzüne çıkarken Dilşah'ın bulduğu bir belge Reyyan'ı güç durumda bırakacaktır.