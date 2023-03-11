Okan Buruk'tan play-off sözleri! Jorge Jesus ve Beşiktaş'a ahaber.com.tr'nin sorusu üzerine yanıt verdi
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında konuk ettiği Kasımpaşa'yı yenerek galibiyet serisini 14 maça çıkardı ve ligde üst üste en fazla maç kazanma rekorunun yeni sahibi oldu. Sarı kırmızılılar maç sonu büyük sevinç yaşarken teknik direktör Okan Buruk maç sonu düzenlediği basın toplantısında ahaber.com.tr'den Okan Beltek'in play-off sorusuna yanıt verdi. İşte detaylar...
Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında konuk ettiği Kasımpaşa'yı 1-0 yenen lider Galatasaray, resmi maçlardaki galibiyet serisini 17 maça çıkardı.
23 EKİM'DEN BERİ PUAN KAYBI YAŞAMADI
Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde bileği bükülemeyen sarı-kırmızılı ekip, 23 Ekim 2022'de 2-2 sona eren Corendon Alanyaspor maçından sonra çıktığı tüm maçları kazandı.
14 MAÇTIR BİLEĞİ BÜKÜLMÜYOR
Ligde üst üste 14 maçını kazanan Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nda da çıktığı 3 mücadeleden galibiyetle ayrıldı.
OKAN BURUK'A PLAY-OFF SORUSU A HABER'DEN
Maç sonu büyük sevinç yaşanan Galatasaray'da Teknik Direktör Okan Buruk basın toplantısında çarpıcı açıklamalarda bulundu.
JESUS VE BEŞİKTAŞ'IN PLAYOFF AÇIKLAMALARI...
ahaber.com.tr'den Okan Beltek'in "Deprem nedeniyle lige ara verildiği dönemde Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'un play-off sistemi hakkında açıklamaları oldu. Yine Beşiktaş'tan da bu konuda açıklamalar geldi. Bu konuda ne düşünüyorsunuz?" sorusunu yanıtlayan Okan Buruk play-off sistemine ilişkin ilk kez konuştu.
"BU SAATTEN SONRA DEĞİŞMESİ ZOR"
Buruk yaptığı açıklamada "Jorge Jesus'un ağzından duymadık, onunla ilgili yazıldı, ona net bir şey diyemeyeceğim. Beşiktaş'ın böyle bir görüşü oldu. Bunu değerlendirecek olan TFF. Bu saatten sonra bir şey değişmesi zor ama belki önümüzdeki sene için düşünürler." ifadelerini kullandı.
OKAN BURUK'UN MAÇ SONU AÇIKLAMALARI
Karşılaşmayla ilgili değerlendirme yapan Buruk, "Uzun bir ara sonrası bizim için zor oldu. Fiziksel ve oyun hızı anlamında zorlandığımız anlar oldu. Rakibimizin 11 kişi ile beklemesiyle pozisyon üretmekte zorlandık. İkinci yarıda 1-0 öne geçtik. Golden sonra oyun yine değişmedi. Rakibimiz çok üzerimize gelmedi. Aslında 2. gol şansını net bir şekilde yakalamadık. Bugün oyunun içinde ofansif olarak üretkenliğimiz daha düşüktü. Bunda da verdiğimiz ara sonrasında oyuncuların maç performansını yakalayamaması etkili oldu. Sonuç olarak bizim için önemli bir 3 puan aldık. Kalemizde tehlike yaşamamamız da defansif açıdan birim için artı kısım." diye konuştu.
REKORU KIRDIK AMA İŞ BİTMEDİ
Biri hükmen olmak üzere son 14 maçını kazanarak lig tarihinin en uzun galibiyet serisini yakalayan sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü, şunları kaydetti:
"Galibiyet serimizde zorlandığımız maçlar oldu. Bugün diğer maçlara göre zor geçtiğini düşünmüyorum. Bizim sadece rekor kırmakla ilgili bir düşüncemiz yok. Rekoru kırdık ama bizim için bundan sonrası önemli. Geri kalan 11 maç bizim için çok önemli. Her maça kazanmak için çıkacağız. Hepsinin ayrı ayrı hikayesi olacak. Rekoru kırdık ama iş bitmedi. Asıl bundan sonra başlıyor. Ana hedef şampiyonluk. Şampyonluğa ulaşana kadar kazanmak zorundayız."
"ŞAMPİYON OLURSAK NE YAPIP YAPMAYACAĞIMI DAHA İYİ BİLİYORUM"
Galatasaray Teknik Direktörü Buruk, şampiyon olmaları durumunda yeni sezonda ne yapması gerektiğini bildiğini söyledi.
Toplantıda bir basın mensubu tarafından Süper Lig'de son 3 sezonda kendisinin de aralarında olduğu şampiyon teknik direktörlerin göreve devam edemediği hatırlatıldı.
2019-2020 sezonunda Medipol Başakşehir ile şampiyon olmalarından sonra görevden ayrıldığını söyleyen Buruk, "İlk hedefimiz şampiyonluk. Şampiyonluğun mutluluğunu yaşamak istiyoruz. Son 3 sezonda 3 şampiyon hoca bir sonraki sene ayrıldı. Ben gerekli dersleri aldım. İnşallah şampiyon olursak ne yapıp yapmayacağımı daha iyi biliyorum." şeklinde görüş belirtti.
"ICARDİ İNŞALLAH BİZİMLE DEVAM EDER"
Okan Buruk, kiralık olarak forma giyen Arjantinli futbolcu Mauro Icardi'nin gelecek sezonda da takımda olmasını istediklerini söyledi.
Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü, yeni transfer Nicolo Zaniolo ile kiralık olarak oynayan Mauro Icardi'nin yeni sezonda kalıp kalmayacağıyla ilgili soruya, "Zaniolo zaten bizim oyuncumuz. Icardi de Galatasaray taraftarı için çok büyük önem taşıyor. Onun Galatasaray'da devam etmesini çok isteriz. O da kendisini buraya ait hissediyor ve çok mutlu. Mutlu olduğunu da net bir şekilde görüyoruz. İnşallah bizimle devam eder, Galatasaray şampiyon olur ve bu başarıda önemli rol oynar. Önümüzdeki sene de Galatasaray'da devam eder diye umuyoruz." cevabını verdi.
"DURMAYA NİYETİMİZ YOK"
Sarı-kırmızılı ekibin teknik direktörü Okan Buruk, yavaşlamaları durumunda liderliği kaybedebileceklerini belirtti.
Ligin ilk haftalarında Fenerbahçe'nin lider olduğunu aktaran Buruk, şu ifadeleri kullandı:
"Aynı güvenle devam etmek istiyoruz. Bunun için çok çalışıyoruz. Oyuncularımızın profesyonellikleri, insanlıkları ve karakterleri çok iyi. Galatasaray'a yakışan bir oyuncu grubu var. Oynadıkları futbolla da Türk futboluna destek olmaya, insanlara zevk vermeye çalışıyor. Bunu devam ettireceğiz. Hem kazanmak hem de iyi oyun istiyoruz. Önümüzde uzun bir periyot var. Hiç durmadan çalışmamız ve kazanmaya devam etmemiz gerekiyor. Şampiyon olmamız için kazanmalıyız. Aynı disiplin ve ciddiyetle devam etmeliyiz. Şu anda bir şey kazanmış değiliz, sadece öndeyiz. Daha önce de Fenerbahçe öndeydi. Bu yarışta duran, yavaşlayan takımlar zorlanacak veya kaybetmeye yakın olacak. O yüzden durmaya, yavaşlamaya niyetimiz yok."
"UNUTMAMAMIZ, DESTEĞİMİZİ ÇEKMEMEMİZ GEREKİYOR"
Okan Buruk, 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremlerden zarar gören yerlerin ayağa kalkması için çalışmaları sürdüreceklerini söyledi.
Buruk, normal fikstürde son maçlarının ligden çekilen Atakaş Hatayspor ile olduğu hatırlatılarak, "Son hafta Hatay'da bir özel maç yapmayı düşünür müsünüz?" şeklindeki soru üzerine, "Şartlar oluşursa neden olmasın. Oradaki şartları şu anda konuşmak zor ama destek için Galatasaray Kulübü olarak her şeye hazırız. Bu süreçte elimizden geleni yapmaya çalıştık. Bundan sonraki dönem de de her şeyi yapacağız. Bölgeye çok uzun vadeli yapacağımız şeyler var. Çok büyük bir trajedi ve bunu unutmamamız, desteğimizi çekmememiz gerekiyor. Bundan sonraki dönemde de desteğin sürmesi lazım. Çok insanın canı yandı. Bundan dolayı da çok üzgünüz. O bölgeye yapılabilecek her türlü organizasyonun içinde oluruz." diyerek sözlerini tamamladı.
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