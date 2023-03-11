Okan Buruk’tan play-off sözleri! Jorge Jesus ve Beşiktaş’a ahaber.com.tr’nin sorusu üzerine yanıt verdi

OKAN BURUK'UN MAÇ SONU AÇIKLAMALARI

Karşılaşmayla ilgili değerlendirme yapan Buruk, "Uzun bir ara sonrası bizim için zor oldu. Fiziksel ve oyun hızı anlamında zorlandığımız anlar oldu. Rakibimizin 11 kişi ile beklemesiyle pozisyon üretmekte zorlandık. İkinci yarıda 1-0 öne geçtik. Golden sonra oyun yine değişmedi. Rakibimiz çok üzerimize gelmedi. Aslında 2. gol şansını net bir şekilde yakalamadık. Bugün oyunun içinde ofansif olarak üretkenliğimiz daha düşüktü. Bunda da verdiğimiz ara sonrasında oyuncuların maç performansını yakalayamaması etkili oldu. Sonuç olarak bizim için önemli bir 3 puan aldık. Kalemizde tehlike yaşamamamız da defansif açıdan birim için artı kısım." diye konuştu.

REKORU KIRDIK AMA İŞ BİTMEDİ

Biri hükmen olmak üzere son 14 maçını kazanarak lig tarihinin en uzun galibiyet serisini yakalayan sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü, şunları kaydetti:

"Galibiyet serimizde zorlandığımız maçlar oldu. Bugün diğer maçlara göre zor geçtiğini düşünmüyorum. Bizim sadece rekor kırmakla ilgili bir düşüncemiz yok. Rekoru kırdık ama bizim için bundan sonrası önemli. Geri kalan 11 maç bizim için çok önemli. Her maça kazanmak için çıkacağız. Hepsinin ayrı ayrı hikayesi olacak. Rekoru kırdık ama iş bitmedi. Asıl bundan sonra başlıyor. Ana hedef şampiyonluk. Şampyonluğa ulaşana kadar kazanmak zorundayız."