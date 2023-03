Okan Buruk’tan play-off sözleri! Jorge Jesus ve Beşiktaş’a ahaber.com.tr’nin sorusu üzerine yanıt verdi

"DURMAYA NİYETİMİZ YOK"

Sarı-kırmızılı ekibin teknik direktörü Okan Buruk, yavaşlamaları durumunda liderliği kaybedebileceklerini belirtti.

Ligin ilk haftalarında Fenerbahçe'nin lider olduğunu aktaran Buruk, şu ifadeleri kullandı:

"Aynı güvenle devam etmek istiyoruz. Bunun için çok çalışıyoruz. Oyuncularımızın profesyonellikleri, insanlıkları ve karakterleri çok iyi. Galatasaray'a yakışan bir oyuncu grubu var. Oynadıkları futbolla da Türk futboluna destek olmaya, insanlara zevk vermeye çalışıyor. Bunu devam ettireceğiz. Hem kazanmak hem de iyi oyun istiyoruz. Önümüzde uzun bir periyot var. Hiç durmadan çalışmamız ve kazanmaya devam etmemiz gerekiyor. Şampiyon olmamız için kazanmalıyız. Aynı disiplin ve ciddiyetle devam etmeliyiz. Şu anda bir şey kazanmış değiliz, sadece öndeyiz. Daha önce de Fenerbahçe öndeydi. Bu yarışta duran, yavaşlayan takımlar zorlanacak veya kaybetmeye yakın olacak. O yüzden durmaya, yavaşlamaya niyetimiz yok."

"UNUTMAMAMIZ, DESTEĞİMİZİ ÇEKMEMEMİZ GEREKİYOR"

Okan Buruk, 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremlerden zarar gören yerlerin ayağa kalkması için çalışmaları sürdüreceklerini söyledi.

Buruk, normal fikstürde son maçlarının ligden çekilen Atakaş Hatayspor ile olduğu hatırlatılarak, "Son hafta Hatay'da bir özel maç yapmayı düşünür müsünüz?" şeklindeki soru üzerine, "Şartlar oluşursa neden olmasın. Oradaki şartları şu anda konuşmak zor ama destek için Galatasaray Kulübü olarak her şeye hazırız. Bu süreçte elimizden geleni yapmaya çalıştık. Bundan sonraki dönem de de her şeyi yapacağız. Bölgeye çok uzun vadeli yapacağımız şeyler var. Çok büyük bir trajedi ve bunu unutmamamız, desteğimizi çekmememiz gerekiyor. Bundan sonraki dönemde de desteğin sürmesi lazım. Çok insanın canı yandı. Bundan dolayı da çok üzgünüz. O bölgeye yapılabilecek her türlü organizasyonun içinde oluruz." diyerek sözlerini tamamladı.