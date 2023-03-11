Canlı | Galatasaray-Kasımpaşa (CANLI ANLATIM) Galatasaray-Kasımpaşa maçı ilk 11'ler...
Süper Lig'de lider Galatasaray, ligin 25.haftasında Kasımpaşa'yı evinde ağırlıyor. Sarı kırmızılılar rakibini yenerek galibiyet serisini 14 maça çıkartıp Beşiktaş'ın seri rekorunu kırmak istiyor. İşte maçın 11'leri... Maçın canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.
Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray evinde Kasımpaşa'yı konuk ediyor. Sarı kırmızılılar İstanbul ekibini de yenip galibiyet serisini 14 maça çıkararak Beşiktaş'ın rekorunu kırmayı hedefliyor.
GALATASARAY - KASIMPAŞA 11'LER
Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Adekugbe, Oliveira, Torreira, Yunus, Mata, Kerem, Icardi
Kasımpaşa: Erdem, Fabiano, Donk, Djilobodji, Ouanes, Aytaç, Malsa, Fall, M. Tırpan, Chouiar, Koita
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FENERBAHÇE'YE 6 PUAN FARK
Ligde geride kalan 23 müsabakada 1'i hükmen olmak üzere 18 galibiyet alan sarı-kırmızılı ekip, ayrıca 3 beraberlik ve 2 yenilgi yaşadı. Galatasaray, topladığı 57 puanla en yakın rakibi Fenerbahçe'nin 6 puan önünde bulunuyor. Sarı-kırmızılılar, rakibinin bay geçeceği haftada kazanması durumunda maç fazlasıyla puan farkını da 9'a taşıyacak.
SELÇUK İNAN'IN KARNESİ
Eski Galatasaraylı futbolcu Selçuk İnan'ın çalıştırdığı Kasımpaşa'nın ise 23 müsabakada 7 galibiyet, 4 beraberlik ve 12 mağlubiyeti bulunuyor. Lacivert-beyazlılar, haftaya 25 puanla 13. sırada girdi.
KAPTAN MUSLERA'DAN İYİ HABER
Sarı-kırmızılı ekibin Uruguaylı kaptanı Fernando Muslera, Kasımpaşa'ya karşı kalesini koruyabilecek.
MERTENS VE MİDTSJÖ YOK
Depremler nedeniyle lige verilen aradaki antrenmanlarda sakatlanan Dries Mertens, bu mücadelede sahaya çıkamayacak. Sarı-kırmızılı formayla 20 lig maçına çıkıp 5 gol atan Belçikalı futbolcu, takımı adına en önemli eksik olacak. Yaklaşık 2 hafta önce Corendon Alanyaspor ile yapılan hazırlık maçında sakatlanan Fredrik Midtsjö de forma giyemeyecek.
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