Canlı | Galatasaray-Kasımpaşa (CANLI ANLATIM) Galatasaray-Kasımpaşa maçı ilk 11'ler...

GALATASARAY - KASIMPAŞA 11'LER

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Adekugbe, Oliveira, Torreira, Yunus, Mata, Kerem, Icardi

Kasımpaşa: Erdem, Fabiano, Donk, Djilobodji, Ouanes, Aytaç, Malsa, Fall, M. Tırpan, Chouiar, Koita

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FENERBAHÇE'YE 6 PUAN FARK

Ligde geride kalan 23 müsabakada 1'i hükmen olmak üzere 18 galibiyet alan sarı-kırmızılı ekip, ayrıca 3 beraberlik ve 2 yenilgi yaşadı. Galatasaray, topladığı 57 puanla en yakın rakibi Fenerbahçe'nin 6 puan önünde bulunuyor. Sarı-kırmızılılar, rakibinin bay geçeceği haftada kazanması durumunda maç fazlasıyla puan farkını da 9'a taşıyacak.