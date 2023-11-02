A Haber çatışma bölgesinde! İsrail kara savaşında bataklığa saplandı
İşgalci İsrail havadan bombardımanla taş üstünde taş bırakmadığı binlerce sivili öldürdüğü Gazze’yi kuşatmaya çalışıyor. Karadan Gazze’ye girmeye çalışan İsrail ordusu bataklığa saplandı. Bölgeden son gelişmeleri A Haber ekibinden Ata Gündüz Kurşun aktardı.
İsrail üçüncü günde de Cibaliye mülteci kampına saldırdı. İlk iki saldırılarda toplamda binden fazla insanın etkilendiği açıklanmıştı. İsrail ordusu bugün hem Cibaliye hem Bureyc kamplarına birden saldırdı. İsrail ordusu bir başka kampa broşür atarak saldırı düzenleyeceğini haber etti.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze şehrinin kenar mahallelerine yaklaştıklarını belirterek, "Acı kayıplarımız var" ifadesini kullandı. Öte yandan Hamas, misilleme olarak Lübnan'dan İsrail'i vurduğunu duyurdu. Uzmanlar, Gazze bombardımanının başlamasından bu yana Lübnan'dan İsrail'e en yoğun saldırıların bugün gerçekleştiğini kaydetti.
ATA GÜNDÜZ KURŞUN/ Saat 20.45 itibarıyla yaşananlar: Bölgede kısa süre önce aydınlatma fişekleri ateşlendi. Gazze'nin kuzey kısımlarından çatışmalar yaşandı. Gazze sınırında konuşlu topçu birlikleri yine Gazze'yi hedef aldı. İsrail kara savaşında bataklığa saplandı. Sadece 31 Ekim'den bu yana birkaç günlük süre içinde 19 İsrail askeri öldürüldü. Yaralıların sayısı bilinmiyor.
Hamas tarafından paylaşılan videolar var. Tanklar imha ediliyor. Kassam Tugaylar tünellerden çıkıp İsrail ordu birliklerine yönelik operasyonlar gerçekleştiriyor. Gazze günlerdir bombalanıyor ve 35 bin bina yıkıldı.
İsrail karadan Gazze'ye girmek için tank yığınağı yaptı. Özel birlikler Gazze içinde saldırılar düzenliyor ama Hamas çok ciddi şekilde direniyor. Gün içinde yine Hamas tarafından yaklaşık olarak 100 civarında roket atıldı. Tel Aviv, Aşkelon ve Aşdod'da sirenler çaldı. Tel Aviv normalde çok hareketli bir yer ama caddeler ve sokaklar bomboştu. İsrail'de bir korku ve panik havası var. Hamas direnmeye devam ediyor. İsrail'in kayıpları artıyor. Hamas görüntüleri paylaşacağını açıkladı. İsrail kayıplarının üstünü örtmeye çalışıyor. İsrail basınına rehineler ve kayıplar konusunda sansür uygulanıyor.
Ata Gündüz Kurşun'un Batı Şeria'dan aktardıkları şöyle:
"Filistin 2 koldan birden katliamlara maruz kalıyor. Bir taraftan İsrail Gazze'de katliam yapıyor. Bir taraftan da Batı Şeria'da, Ramallah'ta, Nablus'da ve Cenin'de yain farklı yerleşim birimlerinde İsrail'in katliamları sürüyor. İşgalci fanatik Yahudi yerleşimciler katliama destek veriyor ve Filistinlilerin mal varlıklarına çökmeye devam ediyor. İsrail'de binlerce sivil silahlandırılıyor. 120 bin İsrailli sivil silah başvurusu yaptı.
Hatta silah başvurusu ile ilgili kurallar gevşetildi. Suç kaydı ve sağlık sorunu olmayanlara 1 hafta içerisinde silah ruhsatı veriyorlar. Bulunduracakları mermi sayısı da 50'den 100'e çıkarıldı. Biz şu anda A Haber ekibi olarak El-Manar meydanındayız. Burada protestolar devam ediyor. Gazze'de katledilen bebeklerin temsili cenazeleri taşınıyor.
Aşırı sağcı İsrailli Bakan Gvir kendi eli ile sivillere silah dağıtıyor ve bu silahlar kendi topraklarında zulüm gören Filistinlilere dönüyor. Bu şekilde iç savaş körükleniyor. İsrailli siviller İsrailli polislerin gözetiminde Filistinlileri öldürüyor. Son olarak zeytin bahçesinde zeytin toplayan bir Filistinli katledildi. 7 Ekim'den beri Batı Şeria'da öldürülen Filistinli sayısı 133'e ulaşmış durumda yaklaşık olarak 100kişi yaralandı. 2 bin civarında Filistinli gözaltına alındı.
Mülkelere, evlere ve arabalara yönelik olarak da fanatik Yahudiler şiddet eylemi gerçekleştiriyor. Bu yılın ilk 6 ayı içerisinde Filistinlilere ait 303 yapı yıkıldı. 44 bin dönüm araziye de el konuldu. Filistin de 2 koldan katliam yaşanıyor. Yahudi yerleşimciler burada terör estiriyor. Sivillerin terör devleti İsrail tarafından silahlandırılması burada ateşi körüklüyor."
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