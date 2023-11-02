A Haber çatışma bölgesinde! İsrail kara savaşında bataklığa saplandı

İsrail karadan Gazze'ye girmek için tank yığınağı yaptı. Özel birlikler Gazze içinde saldırılar düzenliyor ama Hamas çok ciddi şekilde direniyor. Gün içinde yine Hamas tarafından yaklaşık olarak 100 civarında roket atıldı. Tel Aviv, Aşkelon ve Aşdod'da sirenler çaldı. Tel Aviv normalde çok hareketli bir yer ama caddeler ve sokaklar bomboştu. İsrail'de bir korku ve panik havası var. Hamas direnmeye devam ediyor. İsrail'in kayıpları artıyor. Hamas görüntüleri paylaşacağını açıkladı. İsrail kayıplarının üstünü örtmeye çalışıyor. İsrail basınına rehineler ve kayıplar konusunda sansür uygulanıyor.