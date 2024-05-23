23 Mayıs 2024, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

B sınıfı ehliyet sahiplerine müjde: Hemen başvuru yapmayı unutmayın!

B sınıfı ehliyet sahipleri için kamuda makam şoförü pozisyonlarının açılması, bu alanda iş arayanlar için önemli bir fırsat sunuyor. İlanlara başvuracak adaylar genellikle belirli bir deneyime ve bazı durumlarda ilgili eğitim düzeyine sahip olmalılar. Adayların ayrıca temsil yeteneği ve kişisel iletişim becerilerine sahip olmaları önem taşıyor. İşe alım süreci genellikle mülakat ve pratik sürüş testlerini içeriyor. Bu pozisyonlar, B sınıfı ehliyet sahipleri için istihdam fırsatı oluştururken, kamuda çalışma arayışında olanlar için de çeşitli kariyer imkanları sunuyor.

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 23.05.2024 11:40 Güncelleme Tarihi: 23.05.2024 11:40
  • 1
  • 7
B sınıfı ehliyet sahiplerine müjde: Hemen başvuru yapmayı unutmayın!

Kamu sektöründe B sınıfı ehliyet sahibi olanlar için kapılar aralanıyor. İŞKUR, özellikle makam şoförlüğü pozisyonları için çeşitli ilanlar yayınlamış durumda. Bu ilanlar, kamu kurumlarında makam şoförlüğü görevini üstlenecek adaylara yeni bir iş fırsatı sunuyor. Makam şoförlüğü kamu kurumlarında hayati bir rol oynar ve bu pozisyonlar sıklıkla özenle doldurulur. Bu sebeple B sınıfı ehliyet sahibi olanlar için bu ilanlar oldukça değerli bir kariyer fırsatı sunuyor.

  • 2
  • 7
B sınıfı ehliyet sahiplerine müjde: Hemen başvuru yapmayı unutmayın!

İŞKUR İlan Detayları

İŞKUR üzerinden yayınlanan makam şoförü ilanları, belirli şartlar altında ve farklı illerde mevcut pozisyonlar için geçerlidir. İşte bazı örnek ilanlar ve ilgili detaylar:

İstanbul:

Son Başvuru Tarihi: 31.05.2024

Ref. No: 00008255776

Son Başvuru Tarihi: 31.05.2024

Ref. No: 00008275510

  • 3
  • 7
B sınıfı ehliyet sahiplerine müjde: Hemen başvuru yapmayı unutmayın!

Yalova:

Son Başvuru Tarihi: 31.05.2024

Ref. No: 00008262595

  • 4
  • 7
B sınıfı ehliyet sahiplerine müjde: Hemen başvuru yapmayı unutmayın!

Kastamonu:

Son Başvuru Tarihi: 31.05.2024

Ref. No: 00008264917

  • 5
  • 7
B sınıfı ehliyet sahiplerine müjde: Hemen başvuru yapmayı unutmayın!

Ankara:

Son Başvuru Tarihi: 26.05.2024

Ref. No: 00008242975