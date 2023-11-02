03 Kasım 2023, Cuma
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Canlı yayında Gazze'ye ağır bombardıman! Sınır hattında sadece A Haber var
İşgalci İsrail havadan bombardımanla taş üstünde taş bırakmadığı binlerce sivili öldürdüğü Gazze’yi kuşatmaya çalışıyor. Karadan Gazze’ye girmeye çalışan İsrail ordusu bataklığa saplandı. Gece saatlerinde Gazze'ye yönelik bombardıman şiddetlendi. Gelişmeleri A Haber’de değerlendiren emekli Emekli Tümgeneral Mehmet Okkan atılan bombaların izlerinden fosfor bombasına benzediğini ifade ederken A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun da bombaların daha önce atılanlara benzemediğini ve iz bıraktığını söyledi.