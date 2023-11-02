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Canlı yayında Gazze'ye ağır bombardıman! Sınır hattında sadece A Haber var

A Haber
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Giriş: 02.11.2023 23:43
Güncelleme:02.11.2023 23:47
İşgalci İsrail havadan bombardımanla taş üstünde taş bırakmadığı binlerce sivili öldürdüğü Gazze’yi kuşatmaya çalışıyor. Karadan Gazze’ye girmeye çalışan İsrail ordusu bataklığa saplandı. Gece saatlerinde Gazze'ye yönelik bombardıman şiddetlendi. Gelişmeleri A Haber’de değerlendiren emekli Emekli Tümgeneral Mehmet Okkan atılan bombaların izlerinden fosfor bombasına benzediğini ifade ederken A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun da bombaların daha önce atılanlara benzemediğini ve iz bıraktığını söyledi.

İsrail kara savaşında bataklığa saplandı

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