EKPSS sonuç sorgulama ekranı 2024 | "sonuç.osym.gov.tr" ÖSYM engelli memur atama kurası hangi tarihte? EKPSS açıklandı mı?
28 Nisan'da gerçekleştirilen Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) sonuçları, sınava katılan adaylar tarafından büyük bir merakla bekleniyor. Değerlendirme işlemlerinin tamamlanmasının ardından, sınav sonuçları adayların erişimine açılacak. Genel kültür ve genel yetenek testlerinden oluşan sınavda başarılı olan adaylar, sonuçların açıklanmasının ardından kamu kurumlarına atanma şansı elde edecekler. Peki 2024 EKPSS sonuçlşarı açıklandı mı, ne zaman?
ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 23.05.2024
08:43
Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı'nın (EKPSS) sonuçları için adayların meraklı bekleyişleri sürüyor. 28 Nisan tarihinde Türkiye genelinde gerçekleştirilen sınavın ardından, binlerce aday merakla sonuç duyurusunu bekliyor. Sınava katılan adaylar, "EKPSS sonuçları açıklandı mı?" sorusuna yanıt ararken, gözler ÖSYM'den gelecek açıklamaya çevrildi. İşte EKPSS sonuçlarına ilişkin detaylar...
EKPSS Sonuçları İçin Geri Sayım Başladı
Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) sonuçlarının açıklanması heyecanla bekleniyor. ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan bilgilere göre, sonuçlar 23 Mayıs 2024 tarihinde adayların erişimine açılacak. Sonuçların açıklanmasından önce, adaylar 06-21 Mayıs tarihleri arasında kura başvurularını yapabilecekler. Kura çekilişi ise Haziran ayında tamamlanacak.
EKPSS Sonuçları Nasıl Öğrenilir?
Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM'nin resmi sonuç açıklama sistemi olan https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecekler.
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Sonuçların Geçerlilik Süresi
EKPSS sonuçları, sınavın yapıldığı tarihten itibaren dört yıl boyunca geçerliliğini koruyacak. Ancak, bu süre içinde yeni bir EKPSS sınavı yapılmazsa, mevcut sonuçlar bir sonraki sınava kadar geçerli olacak.
Sınav Değerlendirmesi Nasıl Yapılacak?
EKPSS'de uygulanan testler ayrı ayrı değerlendirilecek. Adayların doğru ve yanlış cevapları belirlenerek, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılacak ve ham puan hesaplanacak. Bu ham puanlar kullanılarak, her testin ortalaması ve standart sapması belirlenecek. Tüm adaylar için ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlar hesaplanacak. Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerinin her birinin ağırlığı 0,5 olacak şekilde ağırlıklı puanlar hesaplanacak.