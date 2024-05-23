EKPSS sonuç sorgulama ekranı 2024 | "sonuç.osym.gov.tr" ÖSYM engelli memur atama kurası hangi tarihte? EKPSS açıklandı mı?

Sınav Değerlendirmesi Nasıl Yapılacak?

EKPSS'de uygulanan testler ayrı ayrı değerlendirilecek. Adayların doğru ve yanlış cevapları belirlenerek, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılacak ve ham puan hesaplanacak. Bu ham puanlar kullanılarak, her testin ortalaması ve standart sapması belirlenecek. Tüm adaylar için ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlar hesaplanacak. Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerinin her birinin ağırlığı 0,5 olacak şekilde ağırlıklı puanlar hesaplanacak.