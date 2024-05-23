ZTK'da dev final heyecanı ATV'de! Beşiktaş - Trabzonspor maçının 11'leri...
ATV ekranlarından yayınlanacak Ziraat Türkiye Kupası finalinde bugün Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Beşiktaş ile Trabzonspor karşı karşıya gelecek. Hakem Ali Şansalan'ın düdük çalacağı karşılaşma saat 20.45'te başlayacak. Karşılaşma öncesi 75 bin bilet satılırken dev final öncesi görsel şölen yaşanacak. Bayrakların dağıtılacağı stadyumda maç öncesi etkinlikler düzenlenecek. İşte detaylar...
Beşiktaş ile Trabzonspor'un karşı karşıya geleceği Ziraat Türkiye Kupası final maçı bugün yapılacak.
Atatürk Olimpiyat Stadı'nın ev sahipliği yapacağı final müsabakası, saat 20.45'te başlayacak. Karşılaşma, ATV'den yayımlanacak.
İŞTE İKİ TAKIMIN KUPA YOLCULUĞU
Türkiye Kupası'na 5. turdan başlayan siyah-beyazlı ekip, sırasıyla Eyüpspor, Bitexen Antalyaspor, TÜMOSAN Konyaspor ve MKE Ankaragücü'nü eleyerek finale geldi.
Bordo-mavili ekip ise 4. turdan girdiği organizasyonda Ahlatcı Çorum FK, Manisa FK, Gençlerbirliği, RAMS Başakşehir ve VavaCars Fatih Karagümrük'ü eleyerek finalist oldu.
75 BİN BİLET SATILDI
Yaklaşık 75 bin taraftarın seyretmesi beklenen karşılaşmanın bilet fiyatları kuzey ve güney tribünleri için 500, doğu ve batı tribünleri için bin lira olarak belirlendi.
Beşiktaş taraftarları doğu ve kuzey, Trabzonspor taraftarları ise batı ve güney tribünlerinde maçı takip edecek.
MAÇIN HAKEMİ BELLİ OLDU
Beşiktaş ile Trabzonspor arasında oynanacak olan Ziraat Türkiye Kupası finalinde Ali Şansalan düdük çalacak.
AVRUPA'YA EN KESTİRME YOL KUPA
Beşiktaş'ın gelecek sezon Avrupa kupalarında mücadele etmesinin yolu da kupadan geçiyor.
Lig sıralamasında 5. durumda bulunan ve son hafta karşılaşacağı Kasımpaşa ile Avrupa vizesi almak için yarışan siyah-beyazlı ekip, kupayı kazanması halinde gelecek sezon UEFA Avrupa Ligi play-off turuna katılacak.
Beşiktaş kupayı kaybetmesi durumunda ise Kasımpaşa deplasmanında yenilmemeye çalışacak. Siyah-beyazlılar, Kasımpaşa'yı yenerse RAMS Başakşehir-Yukatel Adana Demirspor maçının sonucuna göre Avrupa kupalarına katılım durumu belli olacak.
Kara Kartallar, Kasımpaşa ile berabere kalması halinde UEFA Konferans Ligi ön eleme turlarına katılacak.
GHEZZAL BELİRSİZ
Siyah-beyazlı takımda final öncesinde Rachid Ghezzal'ın durumu henüz netlik kazanamadı.
Sakatlığı nedeniyle Atakaş Hatayspor maçında görev yapamayan tecrübeli oyuncunun Trabzonspor karşısında da görev yapması düşük ihtimal olarak değerlendiriliyor.
Ghezzal'ın durumu sağlık heyetinin yapacağı son değerlendirmeden sonra netlik kazanacak.
Atakaş Hatayspor karşısında görev almayan bir başka isim olan Jackson Muleka ise kupa finalinde görev verilmesi durumunda forma giyebilecek.
3 YIL SONRA TEKRAR KUPAYI İSTİYOR
En son 2019-2020 sezonu Türkiye Kupası finalinde Alanyaspor'u 2-0 mağlup ederek şampiyonluğa ulaşan bordo-mavililer, 3 sezon aradan sonra tekrar bu başarıyı tekrarlamak istiyor.
Bordo-mavililer, 2020-2021 sezonunda ilk oynadığı 5. eleme turunda, 2021-2022 sezonunda yarı finalde, 2022-2023 sezonunda da çeyrek finalde elenmişti.
DOĞAN'IN İLK KUPASI OLACAK
Trabzonspor'un kupayı kazanması halinde, Ertuğrul Doğan başkanlığındaki yönetim kurulunun ilk kupası olacak.
Yöneticilik döneminde Ziraat Türkiye Kupası ve lig şampiyonluğu yaşayan Doğan, siyah-beyazlı takım karşısında mutlu sona ulaşılması halinde 26 Mart 2023'de seçildiği kulüp başkanlığı görevi dönemindeki ilk kupa sevincini yaşayacak.
İŞTE DEV FİNALİN 11'LERİ
Beşiktaş: Mert, Svensson, Necip, Colley, Masuaku, Salih, Musrati, Gedson, Ghezzal, Muçi, Muleka
Trabzonspor: Uğurcan, Meunier, Denswil, Mendy, Eren, Umut, Berat, Bardhi, Visca, Fountas, Onuachu
FUTBOL FESTİVALİ YAŞANACAK
Beşiktaş ile Trabzonspor arasında bu akşam kapalı gişe oynanacak Ziraat Türkiye Kupası finalinde futbol festivali yaşanacak.
20.45'te Atatürk Olimpiyat Stadı'nda başlayacak mücadele öncesinde tüm biletler tükenirken, tribünlere 50 bin adet Türk Bayrağı dağıtılacak. TFF, VIP tribünlerde şehit ailelerini ağırlayacak. Ayrıca engelli futbolseverler TFF tarafından kendilerine özel olarak tahsis edilen tribünde maçı izleyebilecekler. Futbolseverler için müzik ziyafeti de hazırlandı. DJ Hakan Sabancı, Sefo ve Norm Ender konserleri final öncesi tribünlerdeki seyircileri coşturacak.
Norm Ender, Cumhuriyetin 100. yılı için yaptığı parla şarkısını korosu ile söyleyecek.
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