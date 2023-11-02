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Son dakika: Gazze'deki çatışmada İsrailli Yarbay Salman Habaka öldürüldü

DÜNYA
Giriş Tarihi: 02.11.2023 Güncelleme Tarihi: 02.11.2023
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Son dakika: Gazze’deki çatışmada İsrailli Yarbay Salman Habaka öldürüldü

Hamas’a bağlı mücahitlerden oluşan Kassam Tugayları, işgalci Siyonist İsrail güçlerine kabusu yaşatıyor. Çatışma alanından gelen son gelen habere göre Abluka altındaki Gazze Şeridi'nde yaşanan operasyonda Tabur Komutanı Yarbay Salman Habaka'nın öldürüldüğü bildirildi.

Abluka altındaki Gazze Şeridi'nde katil İsrail ordusu ile Hamas'a bağlı Kassam Tugayları arasnda çetin bir savaş yaşanıyor.

Cepheden gelen haberler ise İsrail'in ağır kayıplar verdiğe işaret ediyor.

HAMAS İSRAİLLİ KAMUTANI ÖLDÜRDÜ

Son olarak İsrail ordusundan yapılan açıklamada, 188. Zırhlı Tugay 53. Tabur Komutanı olan Yarbay Salman Habaka'nın, Gazze'nin kuzeyindeki çatışmalarda öldürüldü.

İSRAİL'İN CANINI YAKAN KAYIPLAR

Çatışmalarda 3 İsrail askerinin de yaralandığı aktarılan açıklamada, 31 Ekim'den bu yana Gazze'deki çatışmalarda ölen İsrail askeri sayısının 18'e yükseldiği kaydedildi.

İSRAİL'İN GAZZE'YE SALDIRILARI

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail, Gazze'den düzenlenen saldırılarda 315'i asker 1400'den fazla İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu.

HAMAS'IN ELİNDEKİ ESİRLER

İsrail'e göre 31 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda ölen asker sayısı 18'e yükselirken, Kassam Tugayları'nın elinde 242 İsrailli esir bulunuyor.

İSRAİL'DEN KATLİAM

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığına göre, İsrail'in saldırılarında ölenlerin sayısı son 24 saatte 265 artarak 9 bin 61'e yükseldi.

Ölenlerin 3 bin 760'ı çocuk, 2 bin 326'sı kadın.

Gazze'de binlerce yaralı ile sivilin bulunduğu en büyük sağlık tesisi olan Şifa Hastanesi de İsrail ordusu tarafından hedef gösterilirken İsrail ordusu El-Ehli Baptist ve Türk-Filistin Dostluk hastanelerini vurdu, tahliyeye zorladığı Filistin Kızılayına bağlı Kudüs ve Endonezya hastanelerinin çevresini bombaladı.

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