100 bin TL'nin 32 günlük getirisi fırladı! Haberi alanlar bankaya gidecek

Mayıs ayıyla birlikte yükselen faiz oranları, yatırımcıları kısa ve uzun vadeli mevduatlara yönlendiriyor. Yatırımcılar, bu sayede daha yüksek getiriler elde etme imkanı yakalıyor. Faiz oranlarındaki artış, özellikle tasarruf sahipleri ve yatırımcılar arasında karar değişikliğine neden oluyor, çünkü yüksek faiz oranları kısa ve uzun vadeli mevduatların cazibesini artırıyor. Bu durum, finansal piyasalarda ve ekonomide belirli bir etki yaratıyor ve yatırım tercihlerinde önemli bir değişim dalgasına yol açıyor.