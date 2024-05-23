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100 bin TL'nin 32 günlük getirisi fırladı! Haberi alanlar bankaya gidecek

Mayıs ayıyla birlikte yükselen faiz oranları, yatırımcıları kısa ve uzun vadeli mevduatlara yönlendiriyor. Yatırımcılar, bu sayede daha yüksek getiriler elde etme imkanı yakalıyor. Faiz oranlarındaki artış, özellikle tasarruf sahipleri ve yatırımcılar arasında karar değişikliğine neden oluyor, çünkü yüksek faiz oranları kısa ve uzun vadeli mevduatların cazibesini artırıyor. Bu durum, finansal piyasalarda ve ekonomide belirli bir etki yaratıyor ve yatırım tercihlerinde önemli bir değişim dalgasına yol açıyor.

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 23.05.2024 11:02 Güncelleme Tarihi: 23.05.2024 11:02
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100 bin TL’nin 32 günlük getirisi fırladı! Haberi alanlar bankaya gidecek

Faiz oranlarının artması, özellikle risk almaktan çekinen yatırımcılar için cazip bir seçenek oluşturuyor. Mevduatlar, sermayenin korunması ve istikrarlı bir gelir elde edilmesi açısından güvenli bir yatırım aracı olarak görülüyor. Bu bağlamda, mevduat hesaplarından elde edilen getiriler de önem kazanıyor. Örneğin, 100 bin TL'nin 1 aylık getirisi güncel faiz oranlarına bağlı olarak değişiklik gösterebilir. İşte banka banka 100.000 TL'nin bir aylık kazanç listesi...

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100 bin TL’nin 32 günlük getirisi fırladı! Haberi alanlar bankaya gidecek

ING

Faiz Oranı: %54

Net Kazanç: 4.367,21 TL

Vade Sonu Tutar: 104.367,21 TL

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100 bin TL’nin 32 günlük getirisi fırladı! Haberi alanlar bankaya gidecek

Anadolubank

Faiz Oranı: %55

Net Kazanç: 4.448,09 TL

Vade Sonu Tutar: 104.448,09 TL

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100 bin TL’nin 32 günlük getirisi fırladı! Haberi alanlar bankaya gidecek

Fibabanka

Faiz Oranı: %54

Net Kazanç: 4.367,21 TL

Vade Sonu Tutar: 104.367,21 TL

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100 bin TL’nin 32 günlük getirisi fırladı! Haberi alanlar bankaya gidecek

TEB - Türk Ekonomi Bankası

Faiz Oranı: %54

Net Kazanç: 4.367,21 TL

Vade Sonu Tutar: 104.367,21 TL