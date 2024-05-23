Emekliye mühim tarihler geldi! Perşembe ve Cuma günü IBAN'a yatacak: 14.000, 16.250, 18.000 TL...
Emeklilere ek gelir imkanı sunan banka promosyonları, büyük bir merakla takip ediliyor. 11 banka, güncel emekli promosyon kampanyalarını duyurdu. 20.000 TL'ye kadar ulaşan promosyon tutarları, emeklilerin dikkatini çekiyor. İşte en yüksek promosyon veren bankalar listesi...
ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 23.05.2024
09:17 Güncelleme Tarihi: 23.05.2024
09:17
Emeklilere müjde! 11 banka, güncel emekli promosyon ödemelerini açıkladı. Emekliler, maaşlarını taşımak ve ek gelir elde etmek için en yüksek promosyon veren bankaların hangileri olduğunu öğrenmek üzere açıklanan listeyi yakından takip ediyor. Açıklanan bu yeni kampanyalar, emeklilerin bütçelerine önemli bir katkı sağlayacak. İşte bankalar ve promosyon miktarları...
Garanti BBVA
Garanti BBVA, emekli maaşını taşıyanlara 15.000 TL'ye kadar nakit promosyon sunuyor. 01 Mayıs - 31 Mayıs 2024 tarihleri arasında geçerli olan kampanya kapsamında:
10.000 TL'ye kadar maaş alanlar için 6.250 TL
10.000 - 15.000 TL arasında maaş alanlar için 10.000 TL 15.000 - 20.000 TL arasında maaş alanlar için 12.500 TL 20.000 TL ve üzeri maaş alanlar için 15.000 TL
Ziraat Bankası
SGK emekli maaşını Ziraat Bankası aracılığıyla alanlar, 12.000 TL'ye varan promosyon ödemesi alabilecek. 3 yıllık peşin ödeme yapacak olan banka, mevcut emekli promosyon tutarlarını iade etmeye gerek kalmadan yeni başvuruları kabul ediyor. Emekliler, maaş ödemelerini 3 yıl boyunca Ziraat Bankası'ndan alacaklarını taahhüt etmelidir.
Halkbank
Halkbank, emekli maaşını 3 yıl boyunca bankadan almayı taahhüt edenlere 12.000 TL'ye kadar promosyon sunuyor:
10.000 - 14.999,99 TL arası maaş alanlar için 8.000 TL
15.000 - 19.999,99 TL arası maaş alanlar için 10.000 TL 20.000 TL ve üzeri maaş alanlar için 12.000 TL
Akbank
Akbank, emekli maaşını taşıyanlara 15.000 TL'ye varan promosyona ek olarak 2.500 TL chip-para ile toplamda 17.500 TL ödül fırsatı sunuyor. Kampanya 01 Mayıs - 31 Mayıs 2024 tarihleri arasında geçerlidir:
0 - 9.999 TL arası maaş alanlar için 6.250 TL
10.000 - 14.999 TL arası maaş alanlar için 10.000 TL 15.000 - 19.999 TL arası maaş alanlar için 12.500 TL 20.000 TL ve üzeri maaş alanlar için 15.000 TL