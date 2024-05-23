Emekliye mühim tarihler geldi! Perşembe ve Cuma günü IBAN’a yatacak: 14.000, 16.250, 18.000 TL...

Emeklilere müjde! 11 banka, güncel emekli promosyon ödemelerini açıkladı. Emekliler, maaşlarını taşımak ve ek gelir elde etmek için en yüksek promosyon veren bankaların hangileri olduğunu öğrenmek üzere açıklanan listeyi yakından takip ediyor. Açıklanan bu yeni kampanyalar, emeklilerin bütçelerine önemli bir katkı sağlayacak. İşte bankalar ve promosyon miktarları...