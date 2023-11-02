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Batı Şeria'da neler yaşanıyor? 7 Ekim'den bu yana öldürülen Filistinlilerin sayısı 133'e yükseldi

A Haber
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Giriş: 02.11.2023 15:52
7 Ekim'den bu yana Batı Şeria ve Kudüs'te 1000'den fazla Filistinliyi yaraladı. Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında ise 6'sı Nablus'ta olmak üzere 8 Filistinli hayatını kaybetti. Saldırı ve baskınlar sırasında çıkan olaylarda 1900 Filistinli gözaltına alındı. Batı Şeria'daki son durumu A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun aktardı.
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