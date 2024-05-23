23 Mayıs 2024, Perşembe
Müge Anlı'da filmleri aratmayan hikaye! Selin Öztürk'e ne oldu? Anne oğul stüdyoda birbirine girdi
Müge Anlı'nın programında yine şaşırtıcı bir olay yaşandı. Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde 22 yaşındaki Selin Öztürk'ün kaybolması, büyük bir endişeye neden oldu. Selin'in annesi Yeliz Karalar, kızının kaybolmadan önce babasının evine duş almaya gittiğini belirtti. Ancak o zamandan beri Selin'den haber alınamıyor. Annesi Yeliz Hanım, kızının 4 yıl önce kendisinden 24 yaş büyük Gökhan Öztürk ile evlendiğini açıkladı ve kaybolma olayında eski eşi ve oğlu Furkan'ı suçladı. Furkan ise iddialara yanıt vermek üzere programa çıktı ve söyledikleri herkesi şaşırttı. İşte olayın detayları...
Giriş Tarihi: 23.05.2024 15:48
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