02 Kasım 2023, Perşembe
Filistin'de 2 koldan katliam! Gazze'de İsrail devleti Batı Şeria'da Yahudi yerleşimci terörü
İsrail, Gazze'de devam ettiği saldırılarla katliam yapmayı sürdürürken, Batı Şeria'da da işgalci fanatik Yahudi yerleşimciler silahlandırılıyor. Fanatik Yahudiler, katliama destek vererek Filistinlilere saldırıp, malvarlıklarına çöküyor. Katliamların ikinci adresinin Batı Şeria olmasından endişe ediliyor.
Giriş Tarihi: 02.11.2023 09:06 Güncelleme Tarihi: 02.11.2023 09:06
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