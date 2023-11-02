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Haberler Galeri Filistin'de 2 koldan katliam! Gazze'de İsrail devleti Batı Şeria'da Yahudi yerleşimci terörü

Filistin'de 2 koldan katliam! Gazze'de İsrail devleti Batı Şeria'da Yahudi yerleşimci terörü

İsrail, Gazze'de devam ettiği saldırılarla katliam yapmayı sürdürürken, Batı Şeria'da da işgalci fanatik Yahudi yerleşimciler silahlandırılıyor. Fanatik Yahudiler, katliama destek vererek Filistinlilere saldırıp, malvarlıklarına çöküyor. Katliamların ikinci adresinin Batı Şeria olmasından endişe ediliyor.

Giriş Tarihi: 02.11.2023 09:06 Güncelleme Tarihi: 02.11.2023 09:06
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Filistin’de 2 koldan katliam! Gazze’de İsrail devleti Batı Şeria’da Yahudi yerleşimci terörü

İsrail işgal yönetimi Hamas'ı bahane ederek 7 Ekim'den beri Gazze Şeridi'nde insanlık tarihine kara leke olarak geçecek katliamlar yapıyor.

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Filistin’de 2 koldan katliam! Gazze’de İsrail devleti Batı Şeria’da Yahudi yerleşimci terörü

Ancak İsrail'in derdinin Hamas olmadığını ortaya koyan birçok gelişme yaşanıyor. Bunlardan bir tanesi de İsrail'de binlerce sivilin uzun süredir silahlandırılması.

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Filistin’de 2 koldan katliam! Gazze’de İsrail devleti Batı Şeria’da Yahudi yerleşimci terörü

BBC'nin haberine göre İsrail'de 120 bin sivil ilk defa silah ruhsatına başvurdu.

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Filistin’de 2 koldan katliam! Gazze’de İsrail devleti Batı Şeria’da Yahudi yerleşimci terörü

İsrail hükümetinin kuralları gevşetmesiyle, suç kaydı ve sağlık sorunu olmayan kişiler bir haftada silah ruhsatı alabiliyor.

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Filistin’de 2 koldan katliam! Gazze’de İsrail devleti Batı Şeria’da Yahudi yerleşimci terörü

Bireylerin bulundurabileceği mermi sayısı da 50'den 100'e yükseltildi.