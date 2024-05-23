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İnci Taneleri'nin Azem'i Yılmaz Erdoğan'ın yakışıklı oğluna bakın! Rodin Nazım'ın annesi de çok ünlü...

İnci Taneleri dizisinde Azem Yücedağ, karakterini canlandıran Yılmaz Erdoğan, özel hayatıyla da sık sık gündeme geliyor. Geçtiğimiz aylarda Cansu Taşkın'la yaşadığı aşk iddiasıyla adından söz ettiren oyuncu, hayranları tarafından yakın takibe alındı. 2006 yılında nikah masasına oturan Yılmaz Erdoğan ve Belçim Bilgin çiftinin oğlu koca delikanlı oldu. Şimdilerde 15 yaşında olan Rodin, bakın kime benzetildi. İşte detaylar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 23.05.2024 15:09 Güncelleme Tarihi: 23.05.2024 15:09
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İnci Taneleri’nin Azem’i Yılmaz Erdoğan’ın yakışıklı oğluna bakın! Rodin Nazım’ın annesi de çok ünlü...

Başrollerinde Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç, Kubilay Aka gibi isimlerin yer aldığı dizide Azem karakterini canlandıran Yılmaz Erdoğan'ın hayatı merak konusu oluyor.

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İnci Taneleri’nin Azem’i Yılmaz Erdoğan’ın yakışıklı oğluna bakın! Rodin Nazım’ın annesi de çok ünlü...

Yılmaz Erdoğan'ın kaleminden çıkan İnci Taneleri dizisi sosyal medyada büyük ilgi görüyor. 56 yaşındaki usta oyuncunun özel hayatı markaj altına alındı. 2006 yılında nikah masasına oturan ünlü oyuncu Yılmaz Erdoğan ve Belçim Bilgin çiftinin oğlu Rodin Nazım Erdoğan, büyüdü.

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İnci Taneleri’nin Azem’i Yılmaz Erdoğan’ın yakışıklı oğluna bakın! Rodin Nazım’ın annesi de çok ünlü...

Velayeti annede olan Rodin Nazım Erdoğan, babası Yılmaz Erdoğan ve ablası Berfin Erdoğan ile de sık sık vakit geçiriyor.

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İnci Taneleri’nin Azem’i Yılmaz Erdoğan’ın yakışıklı oğluna bakın! Rodin Nazım’ın annesi de çok ünlü...

"BABASININ KOPYASI"

Yılmaz Erdoğan'ın biricik oğlu Rodin'i görenler, 'babasının kopyası' demeden geçemiyor. İşte Yılmaz Erdoğan başta olmak üzere ünlülerin çocukları...

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İnci Taneleri’nin Azem’i Yılmaz Erdoğan’ın yakışıklı oğluna bakın! Rodin Nazım’ın annesi de çok ünlü...

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