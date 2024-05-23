İnci Taneleri'nin Azem'i Yılmaz Erdoğan'ın yakışıklı oğluna bakın! Rodin Nazım'ın annesi de çok ünlü...

İnci Taneleri dizisinde Azem Yücedağ, karakterini canlandıran Yılmaz Erdoğan, özel hayatıyla da sık sık gündeme geliyor. Geçtiğimiz aylarda Cansu Taşkın'la yaşadığı aşk iddiasıyla adından söz ettiren oyuncu, hayranları tarafından yakın takibe alındı. 2006 yılında nikah masasına oturan Yılmaz Erdoğan ve Belçim Bilgin çiftinin oğlu koca delikanlı oldu. Şimdilerde 15 yaşında olan Rodin, bakın kime benzetildi. İşte detaylar...