23 Mayıs 2024, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

Merkez Bankası Faiz kararı açıklandı mı, beklenti ne yönde? TCMB Mayıs ayı faiz toplantısı ne zaman, saat kaçta?

Merkez Bankası'nın Mayıs 2024 için alacağı faiz kararı büyük bir merakla bekleniyor. Başkan Fatih Karahan yönetiminde gerçekleştirilecek Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısının ardından yılın beşinci faiz kararı açıklanacak. Nisan ayında politika faizi yüzde 50 seviyesinde sabit bırakılmıştı. Bakan Mehmet Şimşek, enflasyonun Mayıs ayında zirveye ulaşmasının ardından yaz aylarında hızlı bir şekilde düşeceğini öngörüyor. Bu süreçte piyasalarda, Merkez Bankası'nın faiz kararı beklentisi yoğun bir şekilde takip ediliyor.

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 23.05.2024 10:02
  • 1
  • 7
Merkez Bankası Faiz kararı açıklandı mı, beklenti ne yönde? TCMB Mayıs ayı faiz toplantısı ne zaman, saat kaçta?

Piyasaların büyük bir merakla beklediği Merkez Bankası faiz kararı açıklanmak üzere. Nisan ayında yüzde 50 düzeyinde sabit tutulan faiz oranı için gözler şimdi Mayıs 2024 kararında. "Mayıs ayında faiz kararı ne olacak?" sorusu gündemin ana konusu haline gelirken, ekonomistler de beklentilerini paylaştı. İşte detaylar...

  • 2
  • 7
Merkez Bankası Faiz kararı açıklandı mı, beklenti ne yönde? TCMB Mayıs ayı faiz toplantısı ne zaman, saat kaçta?

TCMB FAİZ TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

'Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası PPK toplantısı ne zaman, saat kaçta' soruları yanıt buldu. Fatih Karahan başkanlığında yapılacak toplantı sonrası Mayıs 2024 Merkez Bankası faiz kararı bugün saat 14.00'da belli olacak. Karar metnindeki mesajlar ise gelecek dönemin para politikasına ışık tutacağından ekonomistlerin radarında olacak.

  • 3
  • 7
Merkez Bankası Faiz kararı açıklandı mı, beklenti ne yönde? TCMB Mayıs ayı faiz toplantısı ne zaman, saat kaçta?

NİSAN AYI FAİZ KARARI NE OLDU?

Merkez Bankası Mart ayında sıkı para politikası adımı atarak faiz oranını 500 baz puan artırması sonrası Nisan ayında faiz oranını yüzde 50 düzeyinde sabit bıraktı.

  • 4
  • 7
Merkez Bankası Faiz kararı açıklandı mı, beklenti ne yönde? TCMB Mayıs ayı faiz toplantısı ne zaman, saat kaçta?

BAKAN MEHMET ŞİMŞEK: ENFLASYON ÇOK HIZLI ŞEKİLDE DÜŞECEK

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, enflasyon beklentilerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Şimşek, "Enflasyon Merkez Bankamızın da Enflasyon Raporu'nu açıklarken ortaya koyduğu şekilde mayısta yıllık bazda zirveye ulaşacak. Son bir yıldır attığımız para ve maliye politikalarıyla, enflasyon çok hızlı şekilde inanıyorum ki bu sene sonunda 30'lu rakamı görür. Daha sonra gelecek senede 10'lu rakamlar, bir sonraki senede tek hane, daha sonra da bunu düşük tek haneye çekip orada tutmak. Biz buna 'fiyat istikrarı' diyoruz." ifadelerini kullandı.

  • 5
  • 7
Merkez Bankası Faiz kararı açıklandı mı, beklenti ne yönde? TCMB Mayıs ayı faiz toplantısı ne zaman, saat kaçta?

YILIN 5. MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE OLUR?

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistlerin tamamı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) politika faizini yüzde 50'de sabit bırakmasını bekliyor. Ekonomistlerin politika faizindeki değişikliğe ilişkin beklentilerinin medyan değeri, faizin yüzde 50'de sabit bırakılması yönünde oldu.