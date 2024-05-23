Merkez Bankası Faiz kararı açıklandı mı, beklenti ne yönde? TCMB Mayıs ayı faiz toplantısı ne zaman, saat kaçta?
Merkez Bankası'nın Mayıs 2024 için alacağı faiz kararı büyük bir merakla bekleniyor. Başkan Fatih Karahan yönetiminde gerçekleştirilecek Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısının ardından yılın beşinci faiz kararı açıklanacak. Nisan ayında politika faizi yüzde 50 seviyesinde sabit bırakılmıştı. Bakan Mehmet Şimşek, enflasyonun Mayıs ayında zirveye ulaşmasının ardından yaz aylarında hızlı bir şekilde düşeceğini öngörüyor. Bu süreçte piyasalarda, Merkez Bankası'nın faiz kararı beklentisi yoğun bir şekilde takip ediliyor.