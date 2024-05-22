Tereyağından 10 Kat Fazla Vitamine Sahip: %99 Kalsiyum İçeren Besin

Ghee Yağının Faydaları

Beslenme Uzmanı Dr. Rupali Datta'ya göre, sade yağ tereyağına kıyasla daha uzun süre bozulmadan muhafaza edilebiliyor. Ayrıca A, D, E ve K2 vitaminleri yönünden de oldukça zengin olan Ghee, doğal ve güçlü bir enerji kaynağı olarak biliniyor. Özellikle sporcular ve gün içinde daha fazla bedensel enerjiye ihtiyaç duyan kişiler için ideal bir besin olan Ghee, bağırsak duvarını koruma işlevine sahip bütirik asit içerdiği için bağırsak sağlığını da destekliyor. Mide asidi salgı miktarını dengeleyerek sindirimi düzenlemesi de bu yağın önemli faydaları arasında.