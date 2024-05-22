22 Mayıs 2024, Çarşamba
Tereyağından 10 Kat Fazla Vitamine Sahip: %99 Kalsiyum İçeren Besin
Sağlık açısından faydalarıyla dikkat çeken ve adeta bir mucize besin olarak anılan bu özel gıda, içerdiği yüksek vitamin ve mineral değerleriyle öne çıkıyor. Tereyağından 10 kat fazla A, D, E ve K2 vitamini barındıran, %99 oranında kalsiyum içeren bu besin, sağlık için adeta bir şifa kaynağı. Hem bağışıklık sistemini güçlendiren hem de kemik sağlığını destekleyen bu mucizevi gıdayı keşfetmek için okumaya devam edin...
Giriş Tarihi: 22.05.2024 14:32 Güncelleme Tarihi: 22.05.2024 14:32
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