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Tereyağından 10 Kat Fazla Vitamine Sahip: %99 Kalsiyum İçeren Besin

Sağlık açısından faydalarıyla dikkat çeken ve adeta bir mucize besin olarak anılan bu özel gıda, içerdiği yüksek vitamin ve mineral değerleriyle öne çıkıyor. Tereyağından 10 kat fazla A, D, E ve K2 vitamini barındıran, %99 oranında kalsiyum içeren bu besin, sağlık için adeta bir şifa kaynağı. Hem bağışıklık sistemini güçlendiren hem de kemik sağlığını destekleyen bu mucizevi gıdayı keşfetmek için okumaya devam edin...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 22.05.2024 14:32 Güncelleme Tarihi: 22.05.2024 14:32
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Tereyağından 10 Kat Fazla Vitamin: %99 Kalsiyum İçeren Besin

Son dönemde popülaritesi hızla artan Ghee yağı, içeriğindeki faydalı bileşenler ve geniş kullanım alanlarıyla dikkat çekiyor. Tereyağının %99 süt yağından oluşan kısmı olan Ghee, özellikle süt proteini kazein ve süt şekeri laktozdan arındırılmış haliyle öne çıkıyor. Osmanlı döneminde "revgan-i sade" olarak bilinen bu yağ, günümüzde sade yağ veya saf yağ olarak adlandırılıyor. İşte detaylar...

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Tereyağından 10 Kat Fazla Vitamin: %99 Kalsiyum İçeren Besin

Ghee Yağının Kökeni ve Yapımı

Ghee, arındırılmış tereyağı olarak eski Hindistan'da ortaya çıkmıştır ve Hintliler tarafından zaman zaman kutsal kabul edilerek dini ritüellerde kullanılmıştır. Yapımı oldukça kolay olan Ghee, 1 kilogram tereyağından yaklaşık 900 gram kadar elde edilebiliyor.

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Tereyağından 10 Kat Fazla Vitamin: %99 Kalsiyum İçeren Besin

Ghee Yağının Faydaları

Beslenme Uzmanı Dr. Rupali Datta'ya göre, sade yağ tereyağına kıyasla daha uzun süre bozulmadan muhafaza edilebiliyor. Ayrıca A, D, E ve K2 vitaminleri yönünden de oldukça zengin olan Ghee, doğal ve güçlü bir enerji kaynağı olarak biliniyor. Özellikle sporcular ve gün içinde daha fazla bedensel enerjiye ihtiyaç duyan kişiler için ideal bir besin olan Ghee, bağırsak duvarını koruma işlevine sahip bütirik asit içerdiği için bağırsak sağlığını da destekliyor. Mide asidi salgı miktarını dengeleyerek sindirimi düzenlemesi de bu yağın önemli faydaları arasında.

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Tereyağından 10 Kat Fazla Vitamin: %99 Kalsiyum İçeren Besin

Ghee, içerdiği güçlü antioksidanlar sayesinde düzenli tüketildiğinde kalp hastalıkları ve birçok kanser türüne karşı koruyucu etki gösteriyor. Serbest radikal oluşumunu engelleyerek yaşlanma belirtilerini geciktiriyor.

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Tereyağından 10 Kat Fazla Vitamin: %99 Kalsiyum İçeren Besin

Ghee Yağının Kullanım Alanları

Ghee, yüksek yanma noktası ve zengin lezzeti sayesinde birçok yemekte kullanılabiliyor. İşte ghee yağını kullanmanın bazı yaygın yolları: