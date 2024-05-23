’Yüzyüzeyken Konuşuruz’ gitaristi Can Tunaboylu’dan pes dedirten savunma! Sevgilisi Aybike Çelik’i darbetmişti

HAKİMDEN DİKKAT ÇEKEN SORU

Mahkeme hakimi ise bunun üzerine Can Tunaboylu'ya, "Tırnakları kırılmış, kanamış o nasıl oldu" diye sordu. Sanık, "Müşteki üzerime saldırıp tırnaklarıyla beni tırnakladığı için kırılmıştır" diye yanıt verdi.