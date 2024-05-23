23 Mayıs 2024, Perşembe
'Yüzyüzeyken Konuşuruz' gitaristi Can Tunaboylu'dan pes dedirten savunma! Sevgilisi Aybike Çelik'i darbetmişti
"Yüzyüzeyken Konuşuruz" adlı müzik grubunun gitaristi Can Tunaboylu, şarkıcı sevgilisi Aybike Çelik'i darbettiği iddiasıyla yargılandığı davada hakim karşısına çıktı. Tunaboylu, mağdur olduğunu iddia ederek, "Kasten vurmadım. Topuklu ayakkabısı olduğu için yere düştü. Mağdurum" şeklinde savunma yaptı. Hakimin 'tırnak' ile ilgili sorduğu soruya verdiği yanıt ise şaşkınlık yarattı.
Giriş Tarihi: 23.05.2024 16:38 Güncelleme Tarihi: 23.05.2024 16:40
- 1
- 8
- 2
- 8
- 3
- 8
- 4
- 8
- 5
- 8