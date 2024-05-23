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'Yüzyüzeyken Konuşuruz' gitaristi Can Tunaboylu'dan pes dedirten savunma! Sevgilisi Aybike Çelik'i darbetmişti

"Yüzyüzeyken Konuşuruz" adlı müzik grubunun gitaristi Can Tunaboylu, şarkıcı sevgilisi Aybike Çelik'i darbettiği iddiasıyla yargılandığı davada hakim karşısına çıktı. Tunaboylu, mağdur olduğunu iddia ederek, "Kasten vurmadım. Topuklu ayakkabısı olduğu için yere düştü. Mağdurum" şeklinde savunma yaptı. Hakimin 'tırnak' ile ilgili sorduğu soruya verdiği yanıt ise şaşkınlık yarattı.

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 23.05.2024 16:38 Güncelleme Tarihi: 23.05.2024 16:40
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’Yüzyüzeyken Konuşuruz’ gitaristi Can Tunaboylu’dan pes dedirten savunma! Sevgilisi Aybike Çelik’i darbetmişti

Yüzyüzeyken Konuşuruz ve Eskiz adlı müzik gruplarının gitaristi Can Tunaboylu, sevgilisi şarkıcı Aybike Çelik'i darbettiği iddiasıyla yargılandığı davada, ilk kez hakim karşısına çıktı.

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’Yüzyüzeyken Konuşuruz’ gitaristi Can Tunaboylu’dan pes dedirten savunma! Sevgilisi Aybike Çelik’i darbetmişti

"ELİM YÜZ BÖLGESİNE GELMİŞ, MAĞDURUM" SAVUNMASI

Anadolu 37. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki ilk duruşmaya sanık Can Tuna Boylu, müşteki Aybike Çelik ve taraf avukatları katıldı. Kimlik tespiti yapılan Tunaboylu aylık gelirinin 10-20 bin lira olduğunu söyledi. Takım elbise giydiği görülen sanık, 2023 yılı başlarında ilişkilerinin başladığını ve inişli çıkışlı bir birliktelik yaşadıklarını ve olaydan önce de sık sık tartıştıklarını belirtti.

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’Yüzyüzeyken Konuşuruz’ gitaristi Can Tunaboylu’dan pes dedirten savunma! Sevgilisi Aybike Çelik’i darbetmişti

Mart ayında Çelik tarafından darp edildiğini öne süren Tunaboylu, "Protez tırnakları ile vücudumu çizip gözümü morarttı. Darp raporu alıp şikayetçi oldum. Olay günü konserden çıkıp eve geldiğimizde aşırı kıskançlık nedeniyle sinir krizi geçirip saldırdı. Kafama yumruk atmaya başladı. Kollarımla kafamı korumaya çalıştım ancak yumruklamaya devam etti. 'Yeter artık' diyerek ayağa kalkıp kollarımı açtım, sanırım bu sırada elim yüz bölgesine gelmiş. Kasten vurmadım. Topuklu ayakkabısı olduğu için yere düştü. Mağdurum"

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’Yüzyüzeyken Konuşuruz’ gitaristi Can Tunaboylu’dan pes dedirten savunma! Sevgilisi Aybike Çelik’i darbetmişti

HAKİMDEN DİKKAT ÇEKEN SORU

Mahkeme hakimi ise bunun üzerine Can Tunaboylu'ya, "Tırnakları kırılmış, kanamış o nasıl oldu" diye sordu. Sanık, "Müşteki üzerime saldırıp tırnaklarıyla beni tırnakladığı için kırılmıştır" diye yanıt verdi.

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’Yüzyüzeyken Konuşuruz’ gitaristi Can Tunaboylu’dan pes dedirten savunma! Sevgilisi Aybike Çelik’i darbetmişti

Olaydan sonra sevgilisine "Benim güzelim, elim kırılsın sana dokunan, vuran" şeklindeki mesaj attığı da sorulan Tunaboylu, "Yoğun bir gündü. Kendisi üzgün olduğu, yalnız evde kalamadığını söylediği için gönlünü anlamak adına attım. Kendisini darp ettiğim anlamı çıkmaz" diyerek kendisini savundu.