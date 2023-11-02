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Katil İsrail yine masumları hedef aldı! BM okulunun yakınına hava saldırısı: 5 kişi hayatını kaybetti

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 02.11.2023 Güncelleme Tarihi: 02.11.2023
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Katil İsrail yine masumları hedef aldı! BM okulunun yakınına hava saldırısı: 5 kişi hayatını kaybetti

Katil İsrail tarafından Gazze Şeridi’ndeki Şati Mülteci Kampı'nda bulunan Birleşmiş Milletler okulunun yakınına düzenlenen hava saldırısında 5 kişi hayatını kaybetti.

Soykırımcı İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik 7 Ekim'de başlattığı bombardıman 27'inci gününde devam ediyor.

Ayrım gözetmeksizin sivillerin sığındığı okul, hastane, kilise, cami olmak üzere birçok yere saldırı düzenleyen İsrail ordusu, bu sabah saatlerinde bir kez daha Gazze Şeridi'nde bir okulun yakınını hedef aldı.

Gazze Şeridi'nin güneybatısındaki Şati Mülteci Kampı'nda binlerce yerinden edilmiş Filistinlinin sığındığı BM Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı'na (UNRWA) ait okulun yakınına düzenlenen hava saldırısında 5 Filistinli hayatını kaybederken, çok sayıda da yaralının olduğu belirtildi.

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