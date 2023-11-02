Katil İsrail yine masumları hedef aldı! BM okulunun yakınına hava saldırısı: 5 kişi hayatını kaybetti

Soykırımcı İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik 7 Ekim'de başlattığı bombardıman 27'inci gününde devam ediyor.

Ayrım gözetmeksizin sivillerin sığındığı okul, hastane, kilise, cami olmak üzere birçok yere saldırı düzenleyen İsrail ordusu, bu sabah saatlerinde bir kez daha Gazze Şeridi'nde bir okulun yakınını hedef aldı.