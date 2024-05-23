23 Mayıs 2024, Perşembe
Fenerbahçe'de 15 ismin bileti kesildi! Kadro baştan sona değişiyor! İşte gönderilecekler listesi
Son dakika Fenerbahçe haberleri | Süper Lig'de deplasmanda Galatasaray'ı devirerek şampiyonluk umutlarını son maça taşıyan Fenerbahçe, yeni sezonda yeni bir kadro kurma hazırlığı yapıyor. Sarı-lacivertlilerin özellikle verim alma konusunda sıkıntı yaşadığı yabancı futbolcuları göndereceği öğrenilirken, üstleri çizilen isimler de belli oldu. İşte sarı-lacivertlilerde yeni planlama...
Giriş Tarihi: 23.05.2024 13:43 Güncelleme Tarihi: 23.05.2024 13:51
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