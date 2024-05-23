Fenerbahçe'de 15 ismin bileti kesildi! Kadro baştan sona değişiyor! İşte gönderilecekler listesi

Son dakika Fenerbahçe haberleri | Süper Lig'de deplasmanda Galatasaray'ı devirerek şampiyonluk umutlarını son maça taşıyan Fenerbahçe, yeni sezonda yeni bir kadro kurma hazırlığı yapıyor. Sarı-lacivertlilerin özellikle verim alma konusunda sıkıntı yaşadığı yabancı futbolcuları göndereceği öğrenilirken, üstleri çizilen isimler de belli oldu. İşte sarı-lacivertlilerde yeni planlama...