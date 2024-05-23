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Fenerbahçe'de 15 ismin bileti kesildi! Kadro baştan sona değişiyor! İşte gönderilecekler listesi

Son dakika Fenerbahçe haberleri | Süper Lig'de deplasmanda Galatasaray'ı devirerek şampiyonluk umutlarını son maça taşıyan Fenerbahçe, yeni sezonda yeni bir kadro kurma hazırlığı yapıyor. Sarı-lacivertlilerin özellikle verim alma konusunda sıkıntı yaşadığı yabancı futbolcuları göndereceği öğrenilirken, üstleri çizilen isimler de belli oldu. İşte sarı-lacivertlilerde yeni planlama...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 23.05.2024 13:43 Güncelleme Tarihi: 23.05.2024 13:51
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Fenerbahçe’de 15 ismin bileti kesildi! Kadro baştan sona değişiyor! İşte gönderilecekler listesi

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe, 37. haftada alınan Galatasaray galibiyetiyle morallenmiş durumda.

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Fenerbahçe’de 15 ismin bileti kesildi! Kadro baştan sona değişiyor! İşte gönderilecekler listesi

Sarı lacivertliler, maçtan bir puanla ayrılması halinde şampiyonluğunu ilan edecek olan ezeli rakiplerinin planlarını iptal ettirdi.

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Fenerbahçe’de 15 ismin bileti kesildi! Kadro baştan sona değişiyor! İşte gönderilecekler listesi

Dev derbide 22. dakikada 10 kişi kalan Kanarya, 71. dakikada Çağlar Söyüncü'nün attığı golle şampiyonluk umutlarını son haftaya taşıdı.

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Fenerbahçe’de 15 ismin bileti kesildi! Kadro baştan sona değişiyor! İşte gönderilecekler listesi

Sarı lacivertliler son hafta maçında İstanbulspor'u yenip, Galatasaray'ın Konyaspor'a yenilmesini bekleyecek.

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Fenerbahçe’de 15 ismin bileti kesildi! Kadro baştan sona değişiyor! İşte gönderilecekler listesi

Takvim.com.tr'nin haberine göre aksi bir durumda sarı kırmızılılar 24. şampiyonluğunu ilan edecek ve Fenerbahçe'nin şampiyonluk hasreti 11 yıla çıkacak.