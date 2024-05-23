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Boşanma davalarında sistem değişti! Bundan sonra...

Anayasa Mahkemesi, boşanma davalarında uygulanan bir kararın tamamen kaldırılmasına yönelik bir karar aldı. Bu kararın ardından, boşanma davalarında yeni bir dönem başladı. Mahkeme tarafından alınan bu önemli karar, boşanma süreçlerindeki mevcut uygulamaları etkileyecek ve yeni yasal düzenlemelerin yapılmasına zemin hazırlayacak. Detaylar haberimizde...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 23.05.2024 16:41 Güncelleme Tarihi: 23.05.2024 16:41
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Boşanma davalarında sistem değişti! Bundan sonra...

Anayasa Mahkemesi, boşanma davalarıyla ilgili önemli bir karara imza attı, bu kararla birlikte yeni bir dönem başlıyor. Mahkemenin aldığı kararla birlikte, çiftlere katlanamayacakları bir yük getirdiği gerekçesiyle bekleme süresi tamamen kaldırıldı. 19 Nisan 2024 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan bu karar, boşanma süreçlerinde önemli değişikliklere yol açacak.

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Boşanma davalarında sistem değişti! Bundan sonra...

Anayasa Mahkemesi'nin İptal Kararı

Ankara 8. Aile Mahkemesi, Türk Medeni Kanunu'nun 166. Maddesi'nde yer alan şartın Anayasa'ya aykırı olduğu gerekçesiyle iptali istedi.

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Boşanma davalarında sistem değişti! Bundan sonra...

Söz konusu madde, boşanma davası reddedilen çiftlerin, 3 yıl boyunca ortak hayatı yeniden kuramamaları durumunda evlilik birliğinin temelden sarsılmış sayılarak boşanmaya karar verilebileceğini belirtiyordu.

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Boşanma davalarında sistem değişti! Bundan sonra...

Yeni Düzenleme

Anayasa Mahkemesi ise, bu sürenin adil olmadığını ve uzun bekleme sürelerinin kişilerin temel hak ve özgürlükleriyle bağdaşmadığını öne sürerek maddenin iptaline karar verdi.

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Boşanma davalarında sistem değişti! Bundan sonra...

Bu kararla birlikte, artık boşanmak isteyen çiftlerin o şarta bağlı kalmaları gerekmeyecek.