Boşanma davalarında sistem değişti! Bundan sonra...

Anayasa Mahkemesi, boşanma davalarında uygulanan bir kararın tamamen kaldırılmasına yönelik bir karar aldı. Bu kararın ardından, boşanma davalarında yeni bir dönem başladı. Mahkeme tarafından alınan bu önemli karar, boşanma süreçlerindeki mevcut uygulamaları etkileyecek ve yeni yasal düzenlemelerin yapılmasına zemin hazırlayacak. Detaylar haberimizde...