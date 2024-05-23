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Çorum'da korkutan deprem! AFAD ilk detayları duyurdu | Amasya, Tokat, Yozgat, Samsun gibi illerde de hissedildi

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 23.05.2024 Güncelleme Tarihi: 23.05.2024
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Çorum’da korkutan deprem! AFAD ilk detayları duyurdu | Amasya, Tokat, Yozgat, Samsun gibi illerde de hissedildi

Son dakika haberleri… AFAD, Çorum'da 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Saat 17.57’de meydana gelen depremin 13.26 kilometre derinlikte olduğu tespit edildi.

Çorum'da 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

ÇORUM MERKEZLİ KORKUTAN DEPREM!

⚠️ #DEPREM
🚨 Büyüklük: 4.4
❗️ Derinlik: 13.26 km
🗓 Tarih: 23.05.2024


⏰ Saat: 17:57:39
📍 Merkez Üssü: Mecitözü (Çorum)
🔭 Kaynak: AFAD

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ!

2024-05-23 17:57:3940.6777835.313.26MW4.4Mecitözü (Çorum)Detay

2024-05-23 17:45:1337.8347236.146674.76ML1.9Saimbeyli (Adana)Detay

2024-05-23 17:40:1937.9108329.419177.0ML1.2Çal (Denizli)Detay

2024-05-23 17:22:5436.4052830.21756.99ML1.7Kumluca (Antalya)Detay

2024-05-23 17:17:2340.2052831.77257.44ML1.9Beypazarı (Ankara)Detay

2024-05-23 17:09:1936.4308326.63535.47ML2.7Ege Denizi - [78.37 km] Datça (Muğla)Detay

2024-05-23 17:08:0938.0169437.569176.95ML2.0Nurhak (Kahramanmaraş)Detay

2024-05-23 16:57:0638.2561138.245569.88ML1.9Yeşilyurt (Malatya)Detay

2024-05-23 16:46:4438.0927838.4457.29ML1.2Çelikhan (Adıyaman)Detay

2024-05-23 16:29:2038.2552838.270837.14ML1.5Yeşilyurt (Malatya)Detay

2024-05-23 16:24:5239.5541734.16757.0ML1.0Akçakent (Kırşehir)Detay

2024-05-23 16:22:4940.1052836.009178.56ML1.5Zile (Tokat)Detay

2024-05-23 16:17:3339.0888927.539726.99ML1.7Soma (Manisa)Detay

2024-05-23 15:52:5038.3441727.184178.1ML1.8Buca (İzmir)Detay

2024-05-23 15:21:0338.0958338.389447.0ML1.5Çelikhan (Adıyaman)Detay

2024-05-23 15:09:1737.4744437.0686111.83ML1.9Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)

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