Aracı olan herkese yeni dönem: Trafik ışıklarında sistem değişiyor

Elektrikli ve otonom araçların dünya genelindeki kullanımı hızla artarken, bu araçların trafikte daha etkin bir şekilde hareket etmesi için yeni çözümlere yönelik arayışlar da hız kazanıyor. Kuzey Carolina Eyalet Üniversitesi'nde yürütülen bir çalışma ise bu ihtiyaca dikkat çekici bir çözüm sunuyor. Araştırmacılar, trafik lambalarına beyaz rengin dördüncü bir seçenek olarak eklenmesinin, elektrikli ve otonom araçların trafik akışını optimize etme potansiyeline sahip olduğunu vurguluyor.