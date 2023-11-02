Batı medyası katil İsrail'i koruyor! BBC'den Cibaliye Mülteci Kampı ile ilgili skandal sözler

Katil İsrail, Gazze'de soykırıma devam ediyor. Katil ordusu bebek, çocuk demeden tüm sivilleri hedef alırken, 9 bin kişi hayatını kaybetti. İsrail, en büyük desteğini Batı medyasından alıyor. İsrail'i savunmak için kirli bir algı operasyonu yürüten Batı medyası, katliamı örtbas etmek için büyük çaba sarfediyor.

Giriş Tarihi: 02.11.2023 13:35 Güncelleme Tarihi: 02.11.2023 13:35 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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