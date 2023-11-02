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Batı medyası katil İsrail'i koruyor! BBC'den Cibaliye Mülteci Kampı ile ilgili skandal sözler

Katil İsrail, Gazze'de soykırıma devam ediyor. Katil ordusu bebek, çocuk demeden tüm sivilleri hedef alırken, 9 bin kişi hayatını kaybetti. İsrail, en büyük desteğini Batı medyasından alıyor. İsrail'i savunmak için kirli bir algı operasyonu yürüten Batı medyası, katliamı örtbas etmek için büyük çaba sarfediyor.

Giriş Tarihi: 02.11.2023 13:35 Güncelleme Tarihi: 02.11.2023 13:35
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Batı medyası katil İsrail’i koruyor! BBC’den Cibaliye Mülteci Kampı ile ilgili skandal sözler

İsrail Gazze'de başlattığı soykırıma 27 gündür ara vermiyor. Tüm çağrılara kulak tıkayan İsrail, Gazze'de yerleşim yerlerini tamamen ortadan kaldırmak için elinden gelen her şeyi yapıyor. 9 bine yakın Filistinli sivili gözünü kırpmadan katleden İsrail, özellikle sivilleri hedef aldığını açık açık söyledi.

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Batı medyası katil İsrail’i koruyor! BBC’den Cibaliye Mülteci Kampı ile ilgili skandal sözler

CİBALİYE'DE SİVİLLER BİLE İSTEYE KATLEDİLDİ

Batı'nın da desteğiyle hiçbir çekincesi olmadan soykırımına devam eden İsrail, işlediği cinayetlerde en büyük desteğini Batı medyasından alıyor. İsrail'in işlediği insanlık ve savaş suçlarını büyük bir çabayla gizlemeye çalışan Batılı kaynaklar birbiri ardına skandallara imza atıyor.

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Batı medyası katil İsrail’i koruyor! BBC’den Cibaliye Mülteci Kampı ile ilgili skandal sözler

Saldırıların başladığı ilk günlerde haberlerinde kullandığı ikiyüzlü dille infial yaratan BBC, bir kez daha akılalmaz bir habere imza attı. İsrail geçtiğimiz gün Gazze'de bulunan Cibaliye Mülteci Kampı'nı hedef almıştı. Gazze'deki Sağlık Bakanlığının Facebook sayfasından yazılı açıklama yapan Bakanlık Sözcüsü Eşref el-Kudra, "Cibaliye katliamında şehit, yaralı ve kayıp sayısı 1000." ifadelerini kullanmıştı.

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Batı medyası katil İsrail’i koruyor! BBC’den Cibaliye Mülteci Kampı ile ilgili skandal sözler

ÖLÜ SAYISI AKILALMAZ BOYUTTA

İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliye Mülteci Kampı'na düzenlediği ikinci bombardımanda onlarca kişinin öldüğü ve yaralandığı bildirilmişti. Sivil savunma ekipleri ve bölge sakinleri, arama kurtarma çalışması başlatmıştı.

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Batı medyası katil İsrail’i koruyor! BBC’den Cibaliye Mülteci Kampı ile ilgili skandal sözler

Gazze'deki Sağlık Bakanlığının açıklamasında, İsrail savaş uçaklarının saldırısında ilk belirlemelere göre 100 kişinin hayatını kaybettiği ve kampta bulunan sivil yerleşim yerlerinden 6 Blok Mahallesi'nin tamamen yerle bir olduğu belirtilmişti.