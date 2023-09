Ulaşımda yürümeyen merdivenler! A Haber’i böyle uzaklaştırmak istediler

Mehmet Karataş'ın canlı yayında anlattıkları:

"A Haber ekibi olarak İstanbul büyük bir şehir insana ve yaşama dair her ne varsa bizlerde her zaman bunun içerinde olup haberleştirmek üzere yoğun bir çalışma içerisindeyiz. Ulaşım, su ve kentsel dönüşüm 3-4 yıldır adeta kanayan bir yara. Yanan otobüsler diye yola çıktık ama ulaşıma dair her şey sorunlu durumda. Yürümeyen merdivenler çalışmayan asansörler konusunu vatandaşa soruduğumuz zaman 'Yürümeyen İBB çalışmayan İBB yönetimi' diyorlar. Ama bunun bedeli ödeyen biziz, vatandaş.