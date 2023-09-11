Ulaşımda yürümeyen merdivenler! A Haber'i böyle uzaklaştırmak istediler
İstanbul'da onlarca noktada metro ve metrobüslerin yürüyen merdivenleri ile asansörleri çalışmıyor. A Haber muhabiri Mehmet Karataş kameramanı Hüseyin Koçak ile birlikte şikayetleri yerinde incelerken İBB yetkililerinin engellemelerine maruz kaldı. O sırada A Haber mikrofonlarına konuşan vatandaşlar, “6 ay kaldı. Sabırla bekliyoruz” dedi.
A Haber ekipleri de şikayetleri yerinde incelemek için sahaya indi. Ekiplerimiz yaşananları ekranalar taşırken İBB yetkililer tarafından engellenmeye çalışıldı.
Mehmet Karataş'ın canlı yayında anlattıkları:
"A Haber ekibi olarak İstanbul büyük bir şehir insana ve yaşama dair her ne varsa bizlerde her zaman bunun içerinde olup haberleştirmek üzere yoğun bir çalışma içerisindeyiz. Ulaşım, su ve kentsel dönüşüm 3-4 yıldır adeta kanayan bir yara. Yanan otobüsler diye yola çıktık ama ulaşıma dair her şey sorunlu durumda. Yürümeyen merdivenler çalışmayan asansörler konusunu vatandaşa soruduğumuz zaman 'Yürümeyen İBB çalışmayan İBB yönetimi' diyorlar. Ama bunun bedeli ödeyen biziz, vatandaş.
İstanbul'da yanan otobüs sayısı her geçen gün artıyor. Vatandaş için tehlike arz etmeye devam ediyor. Biz bunları söyleyip yayın yaptıktan sonra 4 otobüs daha alevlere teslim oldu. Büyükçekmece'de bir otobüs alev topuna döndü. Küçük yerlerde büyük sorunlar çıkmaya başladı. Yürüyen merdivenler konusunda önce arızalananları konuştuk ama sonunda yanan merdivenleri gördük."
İBB ÇALIŞANLARININ A HABER'E MÜDAHALESİ
Ekiplerimiz Altunizade metro istasyonunda çalışmayan bir yürüyen merdiveni incelemeye gitti. 82 basamaklı merdiven vatandaşlara güçlük çıkarttı. Merdivenlerin çalışmadığına dair uyarı tabelası da yok. İBB geçtiğimiz günlerde uyarı tabelası konulmaması için talimat vermişti. Vatandaşlar yürümeyen merdivenlere çözüm bulunması gerektiğini A Haber mikrofonlarından İBB'ye iletti.
"6 AY KALDI SABIRLA BEKLİYORUZ"
Vatandaşlar merdivenlerde çok yorulduklarını ve şikayet etmek için yürüyen merdivenlerin fotoğrafını çektiklerini söyledi. Başka bir vatandaş ise "82 basamak çıktık yorulduk. Seçime 6 ay kaldı. Sabırla gitmelerini bekliyoruz." dedi.
"UZAKLAŞ BURADAN"
Ekiplerimiz haber yaparken metroda güvenlik görevlisi olarak çalışan kadın gelip çekim için izni olup olmadığını sordu. Kamuya açık yerden haber yapmak için izne gerek olmadığını ekiplerimiz görevliye iletti. Çekimin metro sınırları içinde yapıldığını söyleyen çalışan çekimin yasak olduğunu söyledi. Merdivenler için arıza ekibinin geleceğini söyleyen çalışanlar merdivenin ne zamandan beri arızalı olduğu sorusuna cevap vermedi.
VATANDAŞI BİLE KONUŞTURMADILAR
Ekiplerimizin vatandaşların yaşadığı sıkıntıyı ekrana taşıdığı anda yürüyen merdivenleri tırmanan istasyon amiri, "Burada izinsiz röportaj yapamazsınız" diyerek merdivenlerin ne zamandan beri arızalı sorusuna cevap vermeden kafasını çevirdi. Ekiplerin aşağıda olduğunu söylediler ama ortada arıza ekibi ortada yoktu.
Vatandaşlar şikayetlerini A Haber'e anlatırken "Kameradan görünüyoruz. Bizim sınırlarımız içinde konuşamazsınız" diyerek adeta tehdit eden İBB görevlileri vatandaşın şikayetini dile getirmesini engellenmeye çalıştı. 3 kişinin aynı anda müdahalesine tepki gösteren Mehmet Karataş, "Gözünüzü kapatarak gerçeği kapatamazsınız" dedi.
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