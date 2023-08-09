Mansur Yavaş Ankara’daki toplu ulaşım krizini çözemiyor! Yüzlerce kişi mağdur…

Kızılay istasyonunda vagon kapılarının bir türlü kapanmaması sebebiyle yolcular yaklaşık 20 dakika hiçbir açıklama yapılmadan bekletildi. Kapılarda yaşanan sorun ve metronun bir türlü harekete geçememesi üzerine vagonlar haddinden fazla yolcu ile dolunca olanlar oldu. Son istasyon olan Dikimevi'ne havasız bir ortamda ulaşmaya çalışan yoğun kalabalık, metro hareket ettikten kısa süre sonra bu kez bir başka şok ile karşılaştı: Kapılar kapanmadı, büyük tehlike atlatıldı!