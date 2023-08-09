09 Ağustos 2023, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Mansur Yavaş Ankara’daki toplu ulaşım krizini çözemiyor! Yüzlerce kişi mağdur…

Mansur Yavaş Ankara’daki toplu ulaşım krizini çözemiyor! Yüzlerce kişi mağdur…

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 09.08.2023 Güncelleme Tarihi: 09.08.2023
ABONE OL
Mansur Yavaş Ankara’daki toplu ulaşım krizini çözemiyor! Yüzlerce kişi mağdur…

CHP’li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, kısa süre önce ulaşıma yüzde 58 zam yaptı. Cep yakan ücretlerin üzerine bir de toplu taşıtlarda aksaklıklar yaşandı. Vatandaşa hizmette sınıfta kalan Yavaş, raylı sistemlerdeki bakımsızlık nedeniyle yüzlerce kişiyi mağdur etti. Geçtiğimiz ay ANKARAY’da ilk duraktan son durağa kadar hapsolan yolcular bu kez kapanmayan kapılarla mücadele etti. CHP’nin yönetiminde olan ABB’deki bu ilgisizlik, gencinden yaşlısına herkese isyan ettirdi.

CHP'li Mansur Yavaş yönetiminde olan ABB'de skandal üstüne skandal yaşanıyor. CHP Belediyeleri verdikleri sözleri tutmadıkları gibi sorumlu oldukları şehrin ve vatandaşın sorunlarına da çare olamıyor. AŞTİ-Dikimevi güzergâhında sefer yapan ve sorunların bir türlü bitmediği ANKARAY'da önceki gün yaşanan kriz yüzlerce kişiyi isyanın eşiğine getirdi.

Kızılay istasyonunda vagon kapılarının bir türlü kapanmaması sebebiyle yolcular yaklaşık 20 dakika hiçbir açıklama yapılmadan bekletildi. Kapılarda yaşanan sorun ve metronun bir türlü harekete geçememesi üzerine vagonlar haddinden fazla yolcu ile dolunca olanlar oldu. Son istasyon olan Dikimevi'ne havasız bir ortamda ulaşmaya çalışan yoğun kalabalık, metro hareket ettikten kısa süre sonra bu kez bir başka şok ile karşılaştı: Kapılar kapanmadı, büyük tehlike atlatıldı!

ANKARAY'DA TEHLİKELİ ANLAR

Kolej-Kurtuluş istasyonları arasında teknik bir arıza sebebiyle aniden duran metro, tedirginliğe sebep oldu. Sorun dakikalarca çözülemeyince bazı gençler tahliye edilmek için kapılara vurarak seslerini duyurmaya çalıştı. Bu sırada bazı çocukların ise korkuyla ağladıkları görüldü. Yaklaşık 10 dakika boyunca iki istasyon arasında mahsur kalan vatandaşlar, sorunun giderilmesinin ardından rötarlı olarak son istasyona varabildi.

İLK SKANDAL DEĞİL

Dikimevi İstasyonu'nda vagon kapılarının açılması ile birlikte bazı yaşlıların şükür duası etmesi dikkat çekti. Birçok yolcunun ise metrodan indikten sonra "Keşke otobüse binseydik" şeklindeki serzenişi duyuldu.

Geçtiğimiz aylarda da benzer bir mağduriyete sebep olan Ankara Büyükşehir Belediyesi, bazı vagon kapılarının bir türlü açılmaması sebebiyle Dikimevi'nden metroya binen yüzlerce yolcuyu son durak olan AŞTİ'ye kadar içinde hapsetmiş ve öfke patlamasına yol açmıştı.

A Haber vatandaşın sesi oldu! Sorun çözüldü A HABER VATANDAŞIN SESİ OLDU! SORUN ÇÖZÜLDÜ
Mansur Yavaş’tan ABB’de işçi kıyımı MANSUR YAVAŞ'TAN ABB'DE İŞÇİ KIYIMI
Yavaş’tan usulsüzlük! YAVAŞ'TAN USULSÜZLÜK!
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA