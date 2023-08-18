İstanbullunun bitmeyen İETT çilesi! Ulaşım neler oluyor? İBB ulaşımda neden yolda kaldı?

GREV KARARLARI GELİYOR

İstanbul'da el freni çekilmiyorsa, araç yoldan çıkıyorsa, şoför yolda telefonla konuşuyorsa ya da işler yarım kalıyorsa burada liyakat eksikliği ve işe alınan kişinin tartışılması gerekiyor. Kimseyi işten çıkarmayacaklarını söyleyerek göreve gelenler 23 bin 298 kişi işten çıkarıp 66 bin 712 kişiyi işe aldılar. Bu rakamlar denetim raporunda yer alıyor. Burada işe alınan işçilerin maaşları ve ödemeleri var. Bunlar olmayınca ne olacak? Grevler başladı. Şu anda İBB'nin önünde grev var. İşçiler orada haklarını arıyorlar. Sadece İBB'de değil CHP'li ilçe belediyelerinde de grevler var.