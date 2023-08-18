İstanbullunun bitmeyen İETT çilesi! Ulaşım neler oluyor? İBB ulaşımda neden yolda kaldı?
İstanbul'un ulaşım çilesi bitmiyor. İETT otobüsleri, bozuluyor, yanıyor, yetmiyor denize uçuyor. İstanbullu dört yıldır ulaşım çilesi yaşıyor. Son olarak Eminönü'nde park halindeki İETT otobüsünün denize düşmesi ise, pes dedirtti. Ulaşımda neler oluyor? Gelişmeleri A Haber muhabiri Mehmet Karataş anlattı.
İstanbul'da 4 yıldır ulaşım çilesi yaşanıyor. Megakentte, arızalanan ve servis dışı kalan otobüsler, artık alışıldık manzaralar haline geldi. Sorunlar her geçen gün arttı. Yanan otobüsler artık sıradan bir durum haline geldi. Kimi zaman bakım onarımları yapılmayan araçları vatandaşlar otobüslerden inip itmek zorunda kaldı. Soğuk kış günlerindeyse araçlar kara saplandı, kimi zaman kaza yaptı.
İETT otobüsleri denize düşüyor, arızalanıyor, yolda kalıyor diğer taraftan da İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde İSPARK çalışanları grev kararı aldı. Peki İBB son 4 yılda İETT filosunu neden yenilemedi? İETT neden yolda kaldı? Kaç İETT otobüsü arızalandı, kaçı yandı? İBB ulaşımda neden yolda kaldı? Gelişmeleri A Haber muhabiri Mehmet Karataş canlı yayında anlattı.
Mehmet Karataşı'n öne çıkan sözleri:
"İstanbul'da yanan otobüsleri ilk gördüğümüzde şaşırıyorduk. Ama İstanbullular denize uçan bir otobüsü gördüğünde dahi şaşırmıyorlar çünkü İETT otobüslerinin başına gelmeyen kalmadı. Dün İBB yönetimi tarafından yapılan açıklamada suçu şoföre yükleyerek el freni çekilmemiş mesajı verdiler. Durum kendilerinden bağımsız gibi davrandılar. Şoför ise buna karşılık olarak "El freni çekilmemiş araç 15 dakika orada nasıl kaldı?" diyerek durumu gözler önüne serdi. Otobüsün el fren çekildi mi bilmiyorum ama İstanbul'da ulaşımın el freni çekildi.
GREV KARARLARI GELİYOR
İstanbul'da el freni çekilmiyorsa, araç yoldan çıkıyorsa, şoför yolda telefonla konuşuyorsa ya da işler yarım kalıyorsa burada liyakat eksikliği ve işe alınan kişinin tartışılması gerekiyor. Kimseyi işten çıkarmayacaklarını söyleyerek göreve gelenler 23 bin 298 kişi işten çıkarıp 66 bin 712 kişiyi işe aldılar. Bu rakamlar denetim raporunda yer alıyor. Burada işe alınan işçilerin maaşları ve ödemeleri var. Bunlar olmayınca ne olacak? Grevler başladı. Şu anda İBB'nin önünde grev var. İşçiler orada haklarını arıyorlar. Sadece İBB'de değil CHP'li ilçe belediyelerinde de grevler var.
FAZLDAN İŞÇİ 25 MİLYARA MALOLDU
Kadıköy, Maltepe, Şişli, Ataşehir ve Avcılar'da işçiler grev kararı alarak haklarını arıyor. Avcıları büyük bir çöp dağı kapladı. Aynı durum İBB içinde geçerli. Özel Halk Otobüsleri paralarını alamıyor. İSTAÇ, Ağaç ve Peyzaj A.Ş, İSFALT ve İSPARK grev ile adı geçen iştirakler. AK Parti'nin yayınladığı raporda İBB'de partizanlığın bedeli olarak bu durum kendini gösterdi. Eğer ki İBB bu şekilde bir işçi alımına gitmeseydi İstanbul'un cebinde 25 milyar para olacaktı.
PEKİ 25 MİLYAR İLE NE YAPILIRDI?
5 bin yeni otobüs alınabilirdi. Böylece yoldan çıkan yanan otobüs sorunu yaşanmayabilirdi. 25 bin kentsel dönüşüm konutu yapılabilirdi. Bunun yanında 30 kilometre metro hattı yapılabilirdi. Tabi bunlar yapılmayıp liyakat sistemi oturmayınca sorunlar peş peşe gelmeye başladı. Toplamda İETT'de 3 bin 429 araç var. Şu anda 2 bin 613 otobüs İstanbulluları taşıyor. Bunun yanında 696 metrobüs var ve 120 elektrikli araç bulunuyor.
Bu 4 yıl içerisinde İBB yönetimi hiç araç alımı yapmadı yani hiç otobüs almadı. Şu anda 2613 otobüsün tamamı 4 yıl önce alınan otobüsler. 110 tane aldıkları iddia ediyorlar ama hala bu filoya katılmış değil. Otobüs olarak 4,5 yılda bir araç almış değiller. 4,5 yılda 160 tane metrobüs alımı yapıldı.
4 YILDA ULAŞIMDA NE OLDU?
Bu süre zarfında korkunç bir rakam söz konusu. 679 bin 706 kez İstanbullu bozulan yolda kalan arızalanan araçlara şahitlik etti. İstanbullu bazen bu araçları itti bazen ise kilometrelerce yürümek zorunda kaldı. Dünyanın en yoğun trafiği artık İstanbul'da bulunuyor. 2017-2018 yılında İstanbul bu listede 6. sırada yer alıyor. CHP'li İBB yönetiminin İstanbul'u yukarıya çektiği tek şey trafik yoğunluğu oldu ve İstanbul 1. sıraya geldi. İstanbullunun ömrü yolda geçiyor. Yapılan araştırmalarda İstanbul maalesef yine 1. sırada yer aldı. İnsanlar 68 dakika yollarda harcıyor."
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