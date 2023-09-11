Ulaşımda yürümeyen merdivenler! A Haber'i böyle uzaklaştırmak istediler

İstanbul'da onlarca noktada metro ve metrobüslerin yürüyen merdivenleri ile asansörleri çalışmıyor. A Haber muhabiri Mehmet Karataş kameramanı Hüseyin Koçak ile birlikte şikayetleri yerinde incelerken İBB yetkililerinin engellemelerine maruz kaldı. O sırada A Haber mikrofonlarına konuşan vatandaşlar, “6 ay kaldı. Sabırla bekliyoruz” dedi.

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