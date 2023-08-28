İETT otobüsü durağa daldı! Akıllara yine aynı soru geldi: İstanbul’da ulaşıma ne oluyor?

İstanbul'da itilen ve yoldan çıkan İETT'te alıştık korkarız ki yanan otobüslere de alışacağız. Ancak bu cana mal olabilir. Bu durumun ciddiyetinin farkına varmak lazım. Tüm bunlar yaşanırken CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yalana sarıldı ve "Otobüs alımı için krediler onaylanmıyor" dedi. İBB'nin borçlanma limitlerini doldurduğu için hukuken yeni bir borçlanma yapılamıyor. Bunu da Sayıştay raporu söylüyor. 4,1 milyar TL o şirkete neden verildi? Otobüsler yansın ve yoldan çıksın diye mi? Şu anda kullanılan malzemelerin bile orijinal olmadığı iddia ediliyor."

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