İETT otobüsü durağa daldı! Akıllara yine aynı soru geldi: İstanbul’da ulaşıma ne oluyor?
İstanbul Beyoğlu'nda kontrolden çıkan bir İETT otobüsü durağa daldı. Durakta kimsenin olmaması olası bir facianın önüne geçerken kaza sonrası şoför olay yerinden kaçtı. Akıllara yine aynı soru geldi: İstanbul’da ulaşıma ne oluyor? A Haber muhabiri Mehmet Karataş İETT ve İstanbul’da ulaşımın geldiği noktayı canlı yayında anlattı.
İstanbul Beyoğlu'nda gece saatlerinde sefer yapan bir İETT otobüsü Hasköy mevkiine geldiğinde sürücüsünün kontrolünden çıktı. İçinde yolcu bulunmayan otobüs Durağa dalarken durakta yolcu bulunmaması olası bir facianın önüne geçti.
Durağın yerle bir olduğu kaza sonrası kırılan cam ve metal parçaları etrafa dağıldı. Kazaya sebep olan İETT şoförü ise olay yerinden kaçtı. Yandılar... Denize düştüler... Arızalandılar... Durağa daldılar... Metrolarda merdivenler çalışmıyor, asansörle aylardır bakımda. İstanbul'un ulaşımına ne oluyor? A Haber muhabiri Mehmet Karataş İETT ve İstanbul'da ulaşımın geldiği noktayı canlı yayında anlattı.
Mehmet Karataş'ın canlı yayında anlattıkları:
"Ekrem İmamoğlu İstanbul trafiğini sorun olmaktan çıkaracağını söylüyordu. Gerçekten sorun olmaktan çıkarıp önce çile sonra da tehdit haline getirdi. İETT ile yolculuk etmek İstanbullu için artık büyük bir sorun teşkil ediyor. İstanbullu 2020 yılının sonunda dumanlarla ilerleyen İETT ile tanıştı. Vatandaşlar ilk zamanlar büyük bir şaşkınlık yaşadı. Bundan sonra vatandaşlar otobüsleri itmeye başladı.
Bunlardan sonra artık yollardan çıkan kaldırımlardan giden denizlere uçan İETT otobüsleri görüldü. Bunların üstüne bir de alev alev yanan otobüsler var. Eğer İstanbullu bugün İETT ile yolculuk yapacaksa yanına yangın tüpü alması gerekiyor. Ya da yanan otobüsü göze alacak.
İETT günde milyonlarca yolcu taşıyor. Denetimlerde yer alan bilgiye göre İETT'nin her yıl 300-400 aracı takviye olarak filosuna katması gerekiyor. Ancak İBB bugüne kadar hiçbir takviye yapmadı. İBB yönetimi 4,5 yılda tekbir otobüsü filoya katmadı. 2019 yılında 5,5 yaşında olan otobüsler bugün 10,5 yaşında. İşte bunların bakımı hakkıyla yapılmadığında olanlar oluyor.
Normal şartlarda bu otobüsü üreten firma Ekrem İmamoğlu yönetimi tarafından yetersiz görüldü ve ihale başka yerlere gitti. 4 Yılda İBB'den toplam 4,1 TL ihale almasına rağmen İETT'nin otobüslerini hurdaya çıkaran CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat'ın mali müşaviri olduğu şirkettir. Bu şirket İBB'den yeni ihaleler almaya devam ediyor. Bu firma 2019 Haziran öncesine dönüp baktığınızda ortada yok ve bir tane lastik bile değiştirmemiş. Burada da liyakat sorunu ortaya çıkıyor. Üreten firma yeterli görülmedi ama yeni kurulmuş lastik değiştirmemiş şirket yeterli görüldü.
İstanbul'da itilen ve yoldan çıkan İETT'te alıştık korkarız ki yanan otobüslere de alışacağız. Ancak bu cana mal olabilir. Bu durumun ciddiyetinin farkına varmak lazım. Tüm bunlar yaşanırken CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yalana sarıldı ve "Otobüs alımı için krediler onaylanmıyor" dedi. İBB'nin borçlanma limitlerini doldurduğu için hukuken yeni bir borçlanma yapılamıyor. Bunu da Sayıştay raporu söylüyor. 4,1 milyar TL o şirkete neden verildi? Otobüsler yansın ve yoldan çıksın diye mi? Şu anda kullanılan malzemelerin bile orijinal olmadığı iddia ediliyor."
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