İstanbullunun toplu ulaşım çilesi! Yenikapı-Atatürk Havalimanı metrosu arızalandı seferler iki saat aksadı

M1A YENİKAPI - ATATÜRK HAVALİMANI HATTINDA TEKNİK ARIZA

Bunun son örneği ise megakentin en çok kullanılan metro hatlarından biri olan M1A Yenikapı - Atatürk Havalimanı hattında teknik arıza yaşandı. Uzun süre seferler aksarken, oluşan arızanın vatandaşların iş çıkışı saatine gelmesi sebebiyle mağduriyetler yaşandı.