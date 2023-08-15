İstanbullunun toplu ulaşım çilesi! Yenikapı-Atatürk Havalimanı metrosu arızalandı seferler iki saat aksadı
İstanbul'da CHP'nin İBB'nin başına geldiği günden bu yana adeta bir klasik haline gelen toplu ulaşımdaki arızalara her geçen gün yenileri ekleniyor. Vatandaşı canından bezdiren sorunlar bu kez metroda yaşandı. Şehir ulaşımının can damarı olan metro hatlarından olan Yenikapı-Atatürk Havalimanı metrosunda yaşanan arıza nedeniyle seferler yaklaşık iki saat aksarken, on binlerce İstanbullu mağduriyet yaşadı.
İstanbul'da son dört buçuk senedir bir klasik haline gelen toplu ulaşımdaki aksaklıklar, vatandaşları adeta canından bezdirdi.
M1A YENİKAPI - ATATÜRK HAVALİMANI HATTINDA TEKNİK ARIZA
Bunun son örneği ise megakentin en çok kullanılan metro hatlarından biri olan M1A Yenikapı - Atatürk Havalimanı hattında teknik arıza yaşandı. Uzun süre seferler aksarken, oluşan arızanın vatandaşların iş çıkışı saatine gelmesi sebebiyle mağduriyetler yaşandı.
Konuya ilişkin açıklama, Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapıldı.
Vatandaşların mağdur olduğu duran seferlerle ile ilgili, "M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı Metro Hattımızda teknik bir arıza nedeniyle seferlerimiz Yenikapı-Zeytinburnu istasyonları arasında yapılmaktadır." ifadeleri kullanıldı.
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