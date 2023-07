Son dakika: İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’dan A Haber’e özel açıklamalar: PKK hareket edemez hale geldi

"ÇOK GÜÇLÜ BİR İSTİHBARATIMIZ VAR"

Biz terörle mücadelede istihbarata her zaman her daim öncelik veriyoruz ve çok güçlü bir istihbaratımız var. Teknolojimiz gerçekten son derece üst noktada. Hareket edemez hale getirdik. Hava unsurlarımız ve bu envanterimizin sayı üstünlüğü onları hareket hale getirdik. En basit duyumdan en güçlü istihbarat arasında ayırt etmiyoruz. Her birine en profosyonel şekilde güvenlik birimlerimiz dikkate alıyor bunları analitik olarak değerlendiriyor ve bütün sathı bu duyumlar noktasında gelen istihbaratlar noktasında karış karış tarıyor ve mevsimsel olarak değil artık non-stop operasyon düzenliyoruz.

DEVAM EDEN OPERASYONLAR

Bir örnek vereyim buraya gelirken arkadaşlarımdan bu an itibariyle kırsaldaki operasyon sayılarımı aldım 454 operasyon şu anda devam ediyor. 13 bin 608 vatan evladı görev yapıyor. Allah onların ayaklarına taş değdirmesin. Her biri kahramanımız. Güçlerini aziz milletimizin hayır dualarında alıyor ve mekanları cennet olsun diyoruz şehitlerimiz için, Allah ömürler versin gazilerimize. Onlara güç kuvvet veriyor.