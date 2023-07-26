Son dakika: İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’dan A Haber’e özel açıklamalar: PKK hareket edemez hale geldi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, A Haber Ankara Temsilcisi Murat Akgün'ün sorularını yanıtladı.

İşte o açıklamalardan satır başları;

Bakanlığa başladığımız ilk günde de ifade etmiştik. Bizim öncelik sıralamamızın başında terörle mücadele geliyor. Bakanlığımız yıllardan beri gerek bölücü terör örgütü gerek FETÖ gerek sol ve dini istismar eden tüm terör örgütleriyle dört koldan mücadele ediyor. Burada Sayın Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği sadece terörle değil aynı zamanda terörizmle de mücade etmek yani topyekün mücadele etmek kastediliyor.

"DÜNYADA EN İYİLER ARASINDAYIZ"

Bölücü terör örügüyle mücadelede 21 yılda gelinen nokta Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde en çaresiz olduğu durumda. En zayıf olduğu durumda olduğunu ifade etmek istiyorum. Göreve ilk başladığım günden itibaren başta Hakkari Yüksekova, Van, Diyarbakır illerimizi ziyaret ettim. Aynı zamanda Cudi ve Tendürek'teki askeri üslerimizi ziyaret ettim. Gördüğüm şey şu terörle mücadelemizdeki kararlılığımız sahada teknolojik donanımı tecrübesi en üst noktada olan bir Jandarmamız askerimiz ve polisimizin olduğu noktasında. Teknolojik olarak gelmiş olduğumuz nokta dünyada en iyiler arasındayız. Hava unsurlarımız İHA'lar SİHA'lar ANKA'lar ve bunların gerek karargahta gerekse bölge illerimizdeki harekat merkezlerindeki donanımı taktire şayan. Ben çok etkilendim.