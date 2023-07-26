Son dakika: İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan A Haber'e özel açıklamalar: PKK hareket edemez hale geldi
Son dakika haberi... Kaç terörist etkisiz hale getirildi? FETÖ ile mücadele ne durumda? İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, A Haber Ankara Temsilcisi Murat Akgün'ün sorularını yanıtladı. Bakan Yerlikaya, “Terörün artık bitme noktasına geldiğini söylemeliyim” ifadelerini kullandı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, A Haber Ankara Temsilcisi Murat Akgün'ün sorularını yanıtladı.
İşte o açıklamalardan satır başları;
Bakanlığa başladığımız ilk günde de ifade etmiştik. Bizim öncelik sıralamamızın başında terörle mücadele geliyor. Bakanlığımız yıllardan beri gerek bölücü terör örgütü gerek FETÖ gerek sol ve dini istismar eden tüm terör örgütleriyle dört koldan mücadele ediyor. Burada Sayın Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği sadece terörle değil aynı zamanda terörizmle de mücade etmek yani topyekün mücadele etmek kastediliyor.
"DÜNYADA EN İYİLER ARASINDAYIZ"
Bölücü terör örügüyle mücadelede 21 yılda gelinen nokta Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde en çaresiz olduğu durumda. En zayıf olduğu durumda olduğunu ifade etmek istiyorum. Göreve ilk başladığım günden itibaren başta Hakkari Yüksekova, Van, Diyarbakır illerimizi ziyaret ettim. Aynı zamanda Cudi ve Tendürek'teki askeri üslerimizi ziyaret ettim. Gördüğüm şey şu terörle mücadelemizdeki kararlılığımız sahada teknolojik donanımı tecrübesi en üst noktada olan bir Jandarmamız askerimiz ve polisimizin olduğu noktasında. Teknolojik olarak gelmiş olduğumuz nokta dünyada en iyiler arasındayız. Hava unsurlarımız İHA'lar SİHA'lar ANKA'lar ve bunların gerek karargahta gerekse bölge illerimizdeki harekat merkezlerindeki donanımı taktire şayan. Ben çok etkilendim.
"TERÖR BİTME NOKTASINA GELDİ"
Ben 33 yıldan beri bu meslekteyim Bakan olmadan önce 16 yıl 5 vilayette Valilik yaptım. İlk valiliğim Şırnak'tı oradan Ağrı'ya gittim. 16 yıl önceki Şırnak'taki terörle mücadelenin durumuyla şimdiki donanım sayımız psikolojik üstünlüğümüz ve kesintisiz başarılı operasyonlarla artık terörün bitme noktasına geldiğini ben övünerek söylemek istiyorum.
ETKİSİZ HALE GETİRİLEN TERÖRİSTLER
İki ay oldu ben göreve geleli. Bölücü terör örgütüne yönelik 478 şehir operasyonu icra ettik. Bu operasyonlarda 740 şahıs gözaltına alındı. 182'si bunların tutuklandı. 88'i hakkında adli kontrol kararı verildi. Aynı dönemde kırsal alanda icra edilen 10'u büyük 83'ü orta toplam 24 bin 107 operasyonda 119 terörist etkisiz hale getirildi. Son 2 ayda. Bu operasyonlarda 49 bin 689 tim görev aldı.
"ÇOK GÜÇLÜ BİR İSTİHBARATIMIZ VAR"
Biz terörle mücadelede istihbarata her zaman her daim öncelik veriyoruz ve çok güçlü bir istihbaratımız var. Teknolojimiz gerçekten son derece üst noktada. Hareket edemez hale getirdik. Hava unsurlarımız ve bu envanterimizin sayı üstünlüğü onları hareket hale getirdik. En basit duyumdan en güçlü istihbarat arasında ayırt etmiyoruz. Her birine en profosyonel şekilde güvenlik birimlerimiz dikkate alıyor bunları analitik olarak değerlendiriyor ve bütün sathı bu duyumlar noktasında gelen istihbaratlar noktasında karış karış tarıyor ve mevsimsel olarak değil artık non-stop operasyon düzenliyoruz.
DEVAM EDEN OPERASYONLAR
Bir örnek vereyim buraya gelirken arkadaşlarımdan bu an itibariyle kırsaldaki operasyon sayılarımı aldım 454 operasyon şu anda devam ediyor. 13 bin 608 vatan evladı görev yapıyor. Allah onların ayaklarına taş değdirmesin. Her biri kahramanımız. Güçlerini aziz milletimizin hayır dualarında alıyor ve mekanları cennet olsun diyoruz şehitlerimiz için, Allah ömürler versin gazilerimize. Onlara güç kuvvet veriyor.
ŞEHİRLERİN NABIZ ATIŞLARINI DEĞİŞTİRDİ
Eğitimden sağlığa ulaşımdan ticari ve sanayii faaliyetlerin sicil sayılarının bunların türlerinin renklerinin artması sosyal kültürel hayatın güçlenmesi bunların her biri şehirlerimizin birer yıldız gibi parladığını gösteriyor. Huzur ve güven iklimi o şehirlerin nabız atışlarını değiştirdi. Artık insanlarımız havalimanlarından Türkiye'nin her yerine dünyanın her yerine diğer şehirlerdeki insanlar gibi vatandaşlarımız gibi rahatlıkla ulaşıyor.
BÖLGEYE BEREKET GELECEK
Meraların hepsi güvenle hayvancılık yapılacak noktada. Terörle anılan bölgeye artık bereket gelecek.
GABAR PETROLÜ
Artık Gabar'da petrolle ile ilgili günlük 100 bin varil müjdesi var. O dağlarda var olan zenginliklerin ortaya çıkması başta o şehirlerin zenginlikleri olmak üzere ülkemizin zenginliğine zenginlik katacaktır.
FETÖ İLE MÜCADELE
Aynı kararlılık aynı azimle başarılı operasyonlar düzenliyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan dün hakimlerin kurasında, 'Su uyur ama Fetövari terör örgütleri uyumaz. Kökü dışarda bu olan bu yapılar en küçük bir rehaveti tekrar palazlanmak için fırsata çevireceğini aklımızdan asla çıkarmıyoruz.' ifadelerini kullandı. Biz bu anlayışla son 2 ayda 905 operasyon gerçekleştirildi. Bu operasyonlarda bin 329 şahıs gözaltına alındı. Bunların 212 tutuklandı. 261'i için adli kontrol kararı verildi.
DEAŞ'e yönelik son 2 ayda 164 operasyon yaptık. 290 tutuklama, 44 adli kontrol yapıldı ve bunun yanında 20 terörist etkisiz hal getirildi. Yine sol örgütlere yönelik de 43 operasyon düzenledik. 71 şahıs gözaltına alındı 9 kişi tutuklandı. 20 kişi hakkında da adli kontrol kararı verildi. 2 terörist etkisiz hale getirildi.
TERÖRÜN FİNANSMANI İLE MÜCADELE
Terörün finansmanı çok önemli bir nokta. Buna yönelik olarak çok kararlı ve başarılı operasyonlar yapıyoruz. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile beraber bu nokta ortak bir çaba gösteriyoruz. Bununla ilgili bir komisyon kuruldu. Her hafta düzenli olarak bir araya geliyorlar. Son 5 yılda 174 milyon 807 bin 979 lira fon ele geçirildi. Bununla beraber 2020-2023 yılları arasında terörizme finansman sağlayan bin 395 şahsın ve 190 kuruluşun mal varlıklarını dondurduk. Biz terörün her türlüsünü kararlı şekilde yok edeceğiz.
Biz şu anda kırsalda kaç terörist kaldığını tahmin edebiliyoruz. İstihbaratımız, duyumlarımız ve teknolojimiz bize bu gücü veriyor. 'Son terörist etkisiz hale getirilene kadar terörle mücadelemiz azim v e kararlılıkla devam edecektir.' Bu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözüdür ve bu bizim mottomudur. Dolayısıyla bakanlığımız önceki dönemlerde kaç terörist kaldığına dair açıklamalar yaptı ve bunların hepsinin sunumlarını ben aldım hepsi mükemmel çalışmalar. Aynı mükemmellikte ve kararlıkta kırsalda ve şehir de çalışıyoruz.
Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonla devam. Bizim için 1 rakamı büyük sıfır olana kadar devam edeceğiz.
GÖÇ VE GÖÇMEN KONUSU
Bizim bakanlığımız her alanda olduğu gibi göç konusunda da son derece titiz ve hassasiyetle çalışıyor. Kabul etmek gerekir ki göç küresel bir sorundur. BM 2022'de bir rapor yayınladı. Dünyada 2020 yılında 281 milyon insanın göçmen olduğunu söylüyor. Bu çok büyük bir rakamdır. Bilindiği gibi dünyada savaşlar, kuraklık ve iklim değişikliği, baskı, terör gibi pek çok sebep bu göçe zemin hazırlıyor. Göç sadece Türkiye'nin değil dünyanın sorunudur.
Biz geçmişte göçün transit ülkesiydik. İnsanlar Türkiye üzerinden Avrupa'ya gidiyordu. Bizim ekonomik olarak gelişimiz göçe hedef ülke olmamıza neden oldu. Göç konusunda 4 ana adımda çalışmalar yapıyoruz. İşi kaynağında çözmek, sınırda güvenlik sistemlerimiz, düzensiz göçle mücadele, sağlıklı ve hızlı şekilde kaçak göçmenlerin sınır dışı edilmesi.
Düzenli göçmen yasal olarak bizim ülkemize giriş-kalış ve çıkış yapandır. Eğer bu yasal olarak işliyorsa Kaçak göçmen yani düzensiz göçmen bizim ülkemize yasal yoldan gelmeyen ya da yasal yoldan geldi ama çıkması gereken süre içerisinde Türkiye'den çıkmayan kişilerde kaçak yani düzensiz göçmen oluyor. Şu anda Göç Başkanlığımızın rakamlarına göre 4 milyon 888 bin 286 göçmen var. Bunların kayıtları biz de var. Biometrik kayıtları, nerede oturdukları, turist ise hangi otelde kaldıklarını nerede misafir edildiklerini yani hepsini biliyoruz.
3 milyon 325 bin 14 geçici koruma altında bulunan Suriyeli var. Bu rakam nettir. 294 bin 880 uluslararası koruma kapsamında olan göçmen var. Bir de turizm çalışma sağlık gibi çeşitli konularda yasal ikamet izni verdiğimiz (her ülke veriyor) 1 milyon 268 bin 392'dir.
Zaman zaman farklı rakamlar ortaya atıyorlar. İçişleri Bakanlığı olarak kendi vatandaşlarımızın sayısını biliyorsak düzenli göçmen sayısını da net şekilde biliyoruz. Bunların hepsinin kayıtları biz de var. Düzensiz göçmenle ilgili mücadele de devam ediyor. Göreve başladığım günden beri düzensiz göç ile ilgili vatandaşlarımızın arzularını biliyoruz. Bizim vatandaşımızın kayıtlı göçmen ile bir meselesi yok. İstanbul özelinde mobil göç noktası kurduk. Burada içinde göçnet yani biometrik parmak okuma sistemiz var. Dolayısıyla kayıtlarını bildiğimiz herkesi görüyoruz ve bu noktalarda kontrol ediyoruz. Eğer burada yapılan kontrollerde kayıt yoksa geri gönderme merkezine iletiyoruz.
GÖNÜLLÜ GERİ DÖNÜŞLER SÜRÜYOR
Cerablas'un nüfusu bugün yüzbinleri geçti.
DEPREM BÖLGESİNDE ÇALIŞMALAR
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Çadırda kalanların sayısı 31 bin 864 kişiye düştü.
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