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Van'da 2 ton 90 kilo esrar ele geçirildi! İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan tebrik: Mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecek

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Giriş Tarihi: 25.07.2023
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Van’da 2 ton 90 kilo esrar ele geçirildi! İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’dan tebrik: Mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecek

Van’ın Özalp ilçesinde 2 ton 90 kilo toz esrar ele geçirildiğini duyuran İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Daralı ağırlığı 2 ton 90 kilogram olan toz esrar maddesi ele geçirildi. 1 şahıs gözaltına alındı. Operasyonu gerçekleştiren kahramanlarımızı tebrik ediyorum. Uyuşturucu ile mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecek" dedi.

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