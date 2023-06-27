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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya A Haber'de

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Giriş Tarihi: 27.06.2023 Güncelleme Tarihi: 27.06.2023
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya A Haber’de

Son dakika haberi... İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Diyarbakır'da HDP il binası önünde evlat nöbeti tutan aileleri ziyaret etti. Bakan Yerlikaya A Haber muhabiri Sinan Yılmaz'ın sorularını yanıtladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Diyarbakır'da HDP il binası önünde evlat nöbeti tutan aileleri ziyaret etti.

Terörle mücadelede son durum ne? Bakan Yerlikaya A Haber muhabiri Sinan Yılmaz'ın sorularını yanıtladı.

İşte o açıklamalardan satır başları;

Bugün Diyarbakır'a misafiriz. Göreve başladığımız ilk günden bu yana biz şehirlerimizi geziyoruz. İlk gittiğimiz Samsun'du. Sel sebebiyle gittik. Akabinde Hakkari'ye gittik. Deprem bölgelerindeki şehirlerimize gittik. Bugün de Sayın Valimizden ve kıymetli heyetinden deprem gününden bugüne kadar Diyarbakır'ımızda yapılan hizmetlerin geldiği noktayı aldık yapılacakları birlikte istişare ettik. Dün Van'daydık bugün de Diyarbakır'ımızdayız.

Şunu söylememiz lazım Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 21 yılda gerçekten terörle mücadelenin nereden nereye geldiğini görmek çok önemli.

"BENİ SON DERECE DUYGULANDIRDI"

Ben 22 yaşında İçişleri Bakanlığı'na bir kaymakam adayı olarak girdiğim zamandan bu yana 33 yılda çok şeyler değişti ama özellikle son 21 yılda buna değinmek lazım. Artık Şırnak'ta Cudi'de helikopterle gezdiğimiz zaman o güzelim dağlarda o güzelim yaylarının her birinin köylerimizin kucaklaştığını oradaki koyunların kuzuların otlarla yayıldığını görmek beni son derece duygulandırdı.

TERÖRÜN ETKİSİ SIFIRLANDI

Devletimizin hükümetimizin gücünün bu noktaya geldiğini görmek gerçekten mükemmel. Artık Diyarbakır'ımı, Şırnak'ımız, Hakkari'miz, Van'ımız başta olmak üzere gerçek potansiyeline huzur güvenlik ve esenlik ortamı sağlandığı zaman nelere kucak açtığını gördük. Görmeye de devam edeceğiz.

Türkiye'nin her kesiminden bu bayram tatilinde Diyarbakır'a gelen iç turizmin sevinici gördük. Sayılarının çok daha artacağına inanıyoruz. Çünkü artık bozguncu kardeşlik düşmanı olan terörün etkisi sıfırlandı.

29 Ekim 2023 yani bu yıl Cumhuriyet Bayramı'nda sayıları artık 10'lu rakamlara inen terörün tamamen bittiğini müjdelemek noktasında gayretimiz var. Kahraman güvenlik birimlerimiz milletinden aldığı cesaretle bunu da yapacağına inanıyorum.

DEPREM BÖLFESİNDE ÇALIŞMALAR

Asrın dayanışması ile depremin yaralarını sarıyoruz.

Bayramdan sonra çadırdan konteynerlere geçiliyor.

TÜRKİYE GENELİNDE BAYRAM ÖNLEMLERİ

9 gün boyunca 293 bin 998 arkadaşımız görevlendirildi.

Bakan Yerlikaya A Haber’de BAKAN YERLİKAYA A HABER'DE

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