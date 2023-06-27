İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya A Haber’de

"BENİ SON DERECE DUYGULANDIRDI"

Ben 22 yaşında İçişleri Bakanlığı'na bir kaymakam adayı olarak girdiğim zamandan bu yana 33 yılda çok şeyler değişti ama özellikle son 21 yılda buna değinmek lazım. Artık Şırnak'ta Cudi'de helikopterle gezdiğimiz zaman o güzelim dağlarda o güzelim yaylarının her birinin köylerimizin kucaklaştığını oradaki koyunların kuzuların otlarla yayıldığını görmek beni son derece duygulandırdı.

TERÖRÜN ETKİSİ SIFIRLANDI

Devletimizin hükümetimizin gücünün bu noktaya geldiğini görmek gerçekten mükemmel. Artık Diyarbakır'ımı, Şırnak'ımız, Hakkari'miz, Van'ımız başta olmak üzere gerçek potansiyeline huzur güvenlik ve esenlik ortamı sağlandığı zaman nelere kucak açtığını gördük. Görmeye de devam edeceğiz.

Türkiye'nin her kesiminden bu bayram tatilinde Diyarbakır'a gelen iç turizmin sevinici gördük. Sayılarının çok daha artacağına inanıyoruz. Çünkü artık bozguncu kardeşlik düşmanı olan terörün etkisi sıfırlandı.

29 Ekim 2023 yani bu yıl Cumhuriyet Bayramı'nda sayıları artık 10'lu rakamlara inen terörün tamamen bittiğini müjdelemek noktasında gayretimiz var. Kahraman güvenlik birimlerimiz milletinden aldığı cesaretle bunu da yapacağına inanıyorum.