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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: 8 göçmen kaçakçısı organizatörü yakalandı

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Giriş Tarihi: 23.07.2023 Güncelleme Tarihi: 23.07.2023
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: 8 göçmen kaçakçısı organizatörü yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 8 göçmen kaçakçısı organizatörün yakalandığını duyurdu. Yerlikaya, "Operasyonu gerçekleştiren kahramanlarımızı tebrik ediyorum. Düzensiz göçle mücadelemiz aralıksız devam edecek" ifadelerine yer verdi.

Twitter'dan açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "İzmir İl Jandarma Komutanlığımızca, MİT Başkanlığı ile koordineli, Jandarma İHA destekli, Sahil Güvenlik Komutanlığımız ile müştereken icra edilen operasyonda; Yakalanan göçmen kaçakçılığı organizatörlerinin 7'si tutuklandı, 1'i hakkında ise adli kontrol kararı verildi." dedi.

Yerlikaya, "Operasyonu gerçekleştiren kahramanlarımızı tebrik ediyorum. Düzensiz göçle mücadelemiz aralıksız devam edecek" ifadelerine yer verdi.




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