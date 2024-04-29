İbrahim Saraçoğlu açıkladı! En faydalı pekmez bakın hangisiymiş...

Pekmez, Türkiye'de yaygın olarak tüketilen ve birçok farklı meyvenin suyunun kaynatılması ve ardından yoğunlaştırılmasıyla elde edilen bir tatlı çeşididir. Üzüm, incir, dut gibi meyvelerden elde edilen pekmez, genellikle kahvaltıda veya tatlı niyetine tüketilir. Ancak, pek bilinmeyen bir pekmez türü daha bulunuyor. İşte Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu'nun önerisi...