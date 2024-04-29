29 Nisan 2024, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri İbrahim Saraçoğlu açıkladı! En faydalı pekmez bakın hangisiymiş...

İbrahim Saraçoğlu açıkladı! En faydalı pekmez bakın hangisiymiş...

Pekmez, Türkiye'de yaygın olarak tüketilen ve birçok farklı meyvenin suyunun kaynatılması ve ardından yoğunlaştırılmasıyla elde edilen bir tatlı çeşididir. Üzüm, incir, dut gibi meyvelerden elde edilen pekmez, genellikle kahvaltıda veya tatlı niyetine tüketilir. Ancak, pek bilinmeyen bir pekmez türü daha bulunuyor. İşte Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu'nun önerisi...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 29.04.2024 10:06 Güncelleme Tarihi: 29.04.2024 10:06
  • 1
  • 7
İbrahim Saraçoğlu açıkladı! En faydalı pekmez bakın hangisiymiş...

Pekmez, rafine şeker içermez ve meyve özlerinden elde edildiği için doğal bir tatlandırıcı olarak kabul edilir. Bu özelliğiyle özellikle şeker tüketimini azaltmak isteyenler veya sağlıklı beslenmeyi tercih edenler tarafından sıklıkla tercih edilir. Ayrıca, pekmez içeriğinde bulunan demir, kalsiyum gibi mineraller ile B vitaminleri açısından zengin bir besin kaynağıdır.

  • 2
  • 7
İbrahim Saraçoğlu açıkladı! En faydalı pekmez bakın hangisiymiş...

Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu, andız pekmezinin eşsiz faydalarını belirterek, sağlığa olan olumlu etkilerini şu şekilde sıraladı:

Gut Hastalığını Önleme: Andız pekmezi, içeriğinde bulunan özel bileşenler sayesinde gut hastalığını önlemede etkili olabilir.

Cilt Sağlığına Katkı: Alerji, kaşıntı, egzama ve sedef gibi cilt sorunlarına karşı andız pekmezinin faydalı olduğu belirtilmektedir. Ciltte oluşan çıbanlar veya iltihaplar için de kullanılabilir.

  • 3
  • 7
İbrahim Saraçoğlu açıkladı! En faydalı pekmez bakın hangisiymiş...

Kalp ve Damar Sağlığı: Andız pekmezi, kalp ve damar sağlığını korumada önemli rol oynar.

Toksinlerin Atılmasına Yardımcı Olma: Vücuttaki biriken toksinlerin dışarı atılmasına yardımcı olur.

  • 4
  • 7
İbrahim Saraçoğlu açıkladı! En faydalı pekmez bakın hangisiymiş...

Bağırsak Sağlığı İçin Faydalı: Bağırsak sistemi için oldukça faydalıdır. Bağırsakta oluşan parazitleri etkisiz hale getirir, ishal ve basur oluşumunu engeller.

  • 5
  • 7
İbrahim Saraçoğlu açıkladı! En faydalı pekmez bakın hangisiymiş...

İdrar Yolları Sağlığı: İdrar yollarında oluşan iltihabı temizler, idrar tutukluğu ve böbrek taşlarına iyi gelir.