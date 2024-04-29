CHP’de iltimas bitmek bilmiyor! Cemil Tugay yandaşlarına koltuk dağıtma peşinde...

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Tugay son olarak, yerel seçimlerde Aliağa Belediye Başkanlığı için MHP'li Rakibi Serkan Acar'la girdiği yarışı kaybeden CHP'li Aliağa Belediye Başkan Adayı Çağatay Güç'ü, görevden aldığı Özgür Ozan Yılmaz'ın yerine, Büyükşehir Belediyesi'nde Genel Sekreter Yardımcılığı'na atadı. Özgür Ozan Yılmaz ise Fen İşleri Daire Başkanı oldu. Tugay'ın, Güç'ü genel sekreter yardımcılığı görevine getirmesi kulislerde 'Seçimde kaybetti ama bürokraside kazandı' yorumlarına yol açtı.