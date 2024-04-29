CHP'de iltimas bitmek bilmiyor! Cemil Tugay yandaşlarına koltuk dağıtma peşinde...
Yerel seçimler öncesi liyakat vurgusuyla meydanlarda vatandaştan oy isteyen CHP'de iltimas tam gaz sürüyor. İzmir’de CHP’nin Gaziemir ilçe başkanı Umut Tekin’e verilen genel müdürlük sonrası şimdi de yerel seçimi kaybeden Aliağa başkan adayı Çağatay Güç belediyenin genel sekreter yardımcısı oldu. İşte detaylar...
Liyakatı ağızından düşürmeyen Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP), seçim sonrası adeta yandaşa kıyak ve iltimas dönemi açıldı.
YANDAŞ VE PARTİLİ İSİMLER BELEDİYE KADROSUNA
Sabah'ın haberine göre İzmir Büyükşehir'de başkanlık koltuğunu Tunç Soyer'den devralan CHP'li Cemil Tugay da yandaş ve partili isimleri peşpeşe kadrosuna katmaya devam ediyor.
ESKİ İLÇE BAŞKANI İZELMAN'A MÜDÜR OLDU
CHP Eski PM üyesi ve aynı zamanda Gaziemir eski ilçe başkanı Umut Tekin'i büyükşehir belediyesine bağlı İZELMAN şirketine genel müdür olarak atayan Tugay, dün bir atamaya daha imza attı.
ÜS ÜSTE YENİ ATAMALAR
Tugay son olarak, yerel seçimlerde Aliağa Belediye Başkanlığı için MHP'li Rakibi Serkan Acar'la girdiği yarışı kaybeden CHP'li Aliağa Belediye Başkan Adayı Çağatay Güç'ü, görevden aldığı Özgür Ozan Yılmaz'ın yerine, Büyükşehir Belediyesi'nde Genel Sekreter Yardımcılığı'na atadı. Özgür Ozan Yılmaz ise Fen İşleri Daire Başkanı oldu. Tugay'ın, Güç'ü genel sekreter yardımcılığı görevine getirmesi kulislerde 'Seçimde kaybetti ama bürokraside kazandı' yorumlarına yol açtı.
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