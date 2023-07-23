Bakan Ali Yerlikaya açıkladı | 5 şehidimizin kanı yerde kalmadı: 2 terörist yok edildi

Bakan Yerlikaya'nın açıklamaları şöyle:

"Tunceli Jandarma Bölge, Tunceli ve Erzincan İl Jandarma Komutanlıklarımızın sevk ve idaresinde, Tunceli ili kırsalında, J- SİHA ve ANKA-S desteğinde JÖH ve Jandarma Komando Timlerinin katılımıyla Şehit Jandarma Uzman Çavuş BURAK TORTUMLU operasyonu gerçekleştirildi.