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Bakan Ali Yerlikaya açıkladı | 5 şehidimizin kanı yerde kalmadı: 2 terörist yok edildi

GÜNDEM A Haber
Giriş Tarihi: 23.07.2023 Güncelleme Tarihi: 23.07.2023
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Bakan Ali Yerlikaya açıkladı | 5 şehidimizin kanı yerde kalmadı: 2 terörist yok edildi

Son dakika haberleri… İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 5 kahramanımızın şehit olmasından sorumlu olan Rojhat Dilman kod adlı Adem Gürel ile Şoreş Dilok Cilo kod adlı Ahmet Karaboğa'nın silahları ile birlikte etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medyadan son dakika açıklamalarında bulundu. Bakan Yerlikaya 5 kahramanımızın şehit olmasından sorumlu 2 teröristin yok edildiğini belirtti.

Bakan Yerlikaya'nın açıklamaları şöyle:

"Tunceli Jandarma Bölge, Tunceli ve Erzincan İl Jandarma Komutanlıklarımızın sevk ve idaresinde, Tunceli ili kırsalında, J- SİHA ve ANKA-S desteğinde JÖH ve Jandarma Komando Timlerinin katılımıyla Şehit Jandarma Uzman Çavuş BURAK TORTUMLU operasyonu gerçekleştirildi.

Operasyon sonucunda farklı terör eylemine katılan ve 2 asker, 2 jandarma ve 1 polisimizin şehit edilmesinden sorumlu teröristler; Rojhat Dilman kod adlı Adem Gürel ile Şoreş Dilok Cilo kod adlı Ahmet Karaboğa silahları ile birlikte etkisiz hale getirildi.

Operasyonun devamında teröristlerin kullandığı sığınakta çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi."

Şehitlerin kanı yerde kalmadı ŞEHİTLERİN KANI YERDE KALMADI

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