İstanbul’un bina risk haritası ne anlatıyor? İstanbul nasıl taşınacak?

Her bir zeminin özelliği var. Zayıf gösterilen zeminde inşa edilen yapıların yıkılacağı anlamına da gelmiyor. Sadece daha fazla risk altında olduklarını gösteriyor. 2018 yönetmeliğinde şöyle bir gelişme yaşandı; eskiden bir bölgenin ya da şehrin deprem haritasında kodu olurdu. 2018'den sonra parsel ölçeğinde yapının yapıldığı arsanın özellikleri dikkate alınır oldu. Fay hattına uzaklıktan tutunda zeminin yapısı ile alakalı çok ciddi çalışmalar yapıldı. Dünyanın en yüksek yapısının çölde inşa edildiğini düşünürsek aslında insanoğlunun bilim ile geldiği nokta sağlam yapılar yapmaya muktedir. Ancak bu zemin çalışmasını neden yapıyoruz? Her noktada yeni bir şey öğreniyoruz."