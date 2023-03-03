İstanbul'un bina risk haritası ne anlatıyor? İstanbul nasıl taşınacak?

Kahramanmaraş'ta yaşanan depremlerin ardından deprem riski taşıyan İstanbul'da yaşayan vatandaşlar alternatif arayışına girdi. Öte yandan İstanbul’un taşınması söz konusu. Anadolu ve Avrupa yakasına yeni şehirler inşa edilecek. 1999 öncesi yapılan 1 buçuk milyon konut yıkılacak. Bu konutlarda ise konutlarda 7 milyon kişi yaşıyor. Peki İstanbul'un bina risk haritası ne anlatıyor? Kaç bina 1999 öncesi yapıldı? 24 yaş üstündeki yapılar nasıl dönüşüme sokulacak? 1999 öncesi yapılan binaların tamamı riskli statüsünde mi? Gelişmeleri A Haber muhabiri yüksek mimar Akın Sevgili değerlendirdi.

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