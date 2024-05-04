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Son dakika | Kaç öğretmen atanacak? Bakan Tekin'den flaş açıklamalar

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 04.05.2024 Güncelleme Tarihi: 04.05.2024
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Son dakika | Kaç öğretmen atanacak? Bakan Tekin’den flaş açıklamalar

Son dakika haberi... Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin öğretmen atamaları ile ilgili çok önemli bir açıklamada bulundu. Bakan Tekin Öğretmenler Odası Buluşmaları"nda 'Ne kadar öğretmen atanacak?' sorusunu yanıtladı. Tekin, Pazartesi gününe işaret etti.

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