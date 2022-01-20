Millet İttifakı'nın adayı kim? CHP'de kim kimi destekliyor? Canlı yayında çarpıcı değerlendirme: Birbirlerinin kuyusunu kazıyorlar
Her fırsatta erken seçim çığırtkanlığı yapan muhalefet henüz cumhurbaşkanı adayını belirleyemedi. Kılıçdaroğlu ve Akşener'in 2023 seçim planları farklı mı? CHP'de kim, hangi ismin aday olmasını istiyor? AK Parti Genel Başkanvekili Yardımcısı Dr. Mustafa Canbey, A Haber'de Erkan Tan ile Sabah Ajansı'nda gündemin öne çıkan başlıklarıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.
CHP erken seçim çığırtkanlığını sürdürüyor. Peki nedeni ne? Daha adayları bile belli değilken muhalefetin çağrısı gerçekçi mi? Millet İttifakı'nda stratejileri HDP mi belirliyor?
Millet İttifakı'nın adayı kim olacak? Kılıçdaroğlu ve Akşener'in 2023 seçim planları farklı mı? CHP'de kim, hangi ismin aday olmasını istiyor? Parti içi çekişme adaylık sürecini kitliyor mu? Belediye başkanları Kılıçdaroğlu'nu karşısına alır mı?
CHP HDP'li Semra Güzel'in terör kampındaki fotoğraflarına neden sessiz? Teröristle fotoğrafa muhalefet neden somut tepki göstermiyor? CHP neden kınayamıyor? AK Parti Genel Başkanvekili Yardımcısı Dr. Mustafa Canbey, A Haber'de Erkan Tan ile Sabah Ajansı'nda gündemin öne çıkan başlıklarıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.
AK Parti Genel Başkanvekili Yardımcısı Dr. Mustafa Canbey:
"MİLLETİMİZ HER DEFASINDA SANDIĞA GÖMÜYOR"
Onlar sürekli gidiyorsunuz diye tutturmuşlar fakat en büyük sorunları gelemiyor olmaları. Yıllardır sürekli bizimle mücadele ediyorlar fakat her defasında Kılıçdaroğlu'nu milletimiz sandığa gömüyor.
"ORTADA YOKSUNUZ"
Sürekli geleceklerini söylüyorlar. Meclis'te de biz zaman zaman CHP'li milletvekillerinin ifadelerine maruz kalıyoruz. Gidiyorsunuz diye söylüyorlar. Biz de onlara diyoruz ki 2002'den beri gelmeye çalışıyorsunuz ama ortada yoksunuz. Her seçimde yeniliyorsunuz, sürekli yeniliyorsunuz yine yenileceksiniz. Bu kadar büyük laf etmeyin. Kullandığınız cümlelere dikkat edin.
MİLLET İTTİFAKI'NIN ADAYI KİM?
Biz de merak ediyoruz. Bizim adayımız belli. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan dimdik duruyor Allah'ın izniyle. Ama onların ciddi anlamda aday krizi var ve bu kriz uzun zamandır kendi içlerinde tartışılıyor. Bir taraftan belediye başkanları aday olacak deniliyor bir taraftan Sayın Kılıçdaroğlu aday olacak deniliyor. Belediye başkanları arasında da ayrı rekabet var. Sayın Meral Akşener pek açıklamıyor ama belli ki gönlünde o da aday olmak istiyor.
"BİRBİRLERİNİN KUYUSUNU KAZIYORLAR"
Böyle bir rekabet durumunda elbette birbirlerinden çekiniyorlar. Birbirlerinin kuyusunu kazıyorlar. Böyle bir yapıyı millet nasıl kabul edecek. Daha liderinizi bile belirleyemiyorsunuz. Bunlar sadece AK Parti'nin adayından çekinmiyorlar kendi içlerindeki adaylardan da çekiniyorlar.
MİLLET İTTİFAKI'NDAN SES YOK!
Asıl soru Millet İttifakı'nda HDP ne olacak? HDP ile ilgili kamuoyunda çok ciddi soru işaretleri var. En son milletvekilinin dağda fotoğrafları çıktı. Bunu millet gördü. Bir taraftan hiç buna ses çıkarmayan Millet İttifakı'nın partileri var. HDP de şunu söylüyor siz bizi görmezden gelerek, bizimle ilgili açıklama yapmayarak, bizimle birlikte yol yürüdüğünüzü gizleyerek gidebileceğiniz bir yer yok. Biz Millet İttifakı'nın tam göbeğindeyiz, alınacak kararların içerisinde varız. Biz de bu konuda önümüzdeki dönemde yapılacak seçimde pay almak istiyoruz diyorlar. Nasıl olacak bu iş?
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