Millet İttifakı’nın adayı kim? CHP’de kim kimi destekliyor? Canlı yayında çarpıcı değerlendirme: Birbirlerinin kuyusunu kazıyorlar

MİLLET İTTİFAKI'NDAN SES YOK!

Asıl soru Millet İttifakı'nda HDP ne olacak? HDP ile ilgili kamuoyunda çok ciddi soru işaretleri var. En son milletvekilinin dağda fotoğrafları çıktı. Bunu millet gördü. Bir taraftan hiç buna ses çıkarmayan Millet İttifakı'nın partileri var. HDP de şunu söylüyor siz bizi görmezden gelerek, bizimle ilgili açıklama yapmayarak, bizimle birlikte yol yürüdüğünüzü gizleyerek gidebileceğiniz bir yer yok. Biz Millet İttifakı'nın tam göbeğindeyiz, alınacak kararların içerisinde varız. Biz de bu konuda önümüzdeki dönemde yapılacak seçimde pay almak istiyoruz diyorlar. Nasıl olacak bu iş?