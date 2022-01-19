İBB kapısı CHP’nin rant merkezi mi? Müdürlere 3 milyon 600 bin lira ödeme yapıldı! Tevfik Göksu’dan dikkat çeken sözler: Bu nasıl partizanlık?

TAM TERSİ UYGULAMALARA İMZA ATILDI

Esenler Belediye Başkanı ve İBB AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu, SABAH'a dikkat çeken açıklamalar yaptı.

Tevfik Göksu, şunları söyledi:

"İBB Başkanı seçim öncesi tüm İstanbulluları kucaklayacağını ve belediyenin kapısından partizanlığın girmeyeceğini, partizanlığı söküp atacağını söylemişti. Olmayan bir olgu üzerinden ortaya koca bir algı attı. İBB'de asla partizanlık yapmayacağı konusunda söz vermişti. Ama seçim sonrası, diğer sözlerinde durmadığı gibi bu sözlerini de unuttu ve tam tersi uygulamalara imza attı. İBB'nin iştirak şirketlerine atadığı onlarca CHP'liye ne ihtiyaç vardı? Boşta kalan ve CHP örgütlerinden referansla gelen bu kişilerin her birine binlerce lira ödenmiş. Senede 3-4 milyon TL tutardan bahsediliyor. Bu nasıl bir israftır? Bu nasıl bir partizanlıktır?"