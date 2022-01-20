Millet İttifakı'nın adayı kim? CHP'de kim kimi destekliyor? Canlı yayında çarpıcı değerlendirme: Birbirlerinin kuyusunu kazıyorlar

Her fırsatta erken seçim çığırtkanlığı yapan muhalefet henüz cumhurbaşkanı adayını belirleyemedi. Kılıçdaroğlu ve Akşener'in 2023 seçim planları farklı mı? CHP'de kim, hangi ismin aday olmasını istiyor? AK Parti Genel Başkanvekili Yardımcısı Dr. Mustafa Canbey, A Haber'de Erkan Tan ile Sabah Ajansı'nda gündemin öne çıkan başlıklarıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

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