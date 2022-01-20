20 Ocak 2022, Perşembe
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Millet İttifakı'nın adayı kim olacak? İttifakta Kemal Kılıçdaroğlu anlaşmazlığı
Daha önce ''Kazanamayacak bir adayı kabul etmiyoruz'' diyen İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın, Kılıçdaroğlu'na bir kez daha ''Adaylıktan vazgeç'' mesajı verdi. Aydın, ''Parti liderleri özverili olmalı ve süreci sıkıntıya sokacak bir olaya sebebiyet vermemeli'' dedi. Aydın, aday belirleme yöntemi konusunda da Kılıçdaroğlu ile ters düştü. Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayıyla ilgili tartışmalar bitmek bilmiyor. Millet İttifakı adayını ne zaman açıklayacak? Son adaylık açıklamaları ne anlama geliyor? Detayları A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş aktardı.