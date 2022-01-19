CHP o fotoğraflara neden sessiz? Sert tepki: HDP - PKK ilişkisini milletimizin gözünden kaçırmaya çalışıyorlar
Son dakika haberi... HDP'li vekil Semra Güzel'in terör kampında ortaya çıkan fotoğraflarına tepkiler sürerken muhalefet sessizliğini sürdürüyor. Teröristle fotoğrafa muhalefet neden somut tepki göstermiyor? CHP neden kınayamıyor? Millet İttifakı'nda tezkereden sonra 'fezleke' çatlağı mı? TBMM Anaya Komisyon Üyesi ve AK Parti Kastamonu Milletvekili Metin Çelik, A Haber’de Erkan Tan ile Sabah Ajansı’nda gündemin öne çıkan başlıklarıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.
HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in fotoğrafları HDP'nin kapatma davasına eklendi. 2 klasör dolusu ek delil Yargıtay'a gönderildi.
Peki HDP'nin kapatma davası nasıl sonuçlanır? HDP siyasi parti mi, "teröre destek üssü" mü? CHP o fotoğraflara neden sessiz? Teröristle fotoğrafa muhalefet neden somut tepki göstermiyor? CHP neden kınayamıyor? Millet İttifakı'nda tezkereden sonra 'fezleke' çatlağı mı?
TBMM Anaya Komisyon Üyesi ve AK Parti Kastamonu Milletvekili Metin Çelik, A Haber'de Erkan Tan ile Sabah Ajansı'nda gündemin öne çıkan başlıklarıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.
İşte o açıklamalardan satır başları;
Maalesef TBMM'de parti grubundan HDP, Türkiye'yi 40 yıldır hem tüm kaynaklarını terörle mücadeleye aktarmasına neden olan hem 40 bin insanımızın canına mal olan terör örgütüyle içli dışlı ve terör örgütünün siyasi uzantısı olduğu noktasında hiçbir tereddüte mahal yok zaten.
SON FOTOĞRAFLAR KANIMIZI DONDURDU
Son fotoğraflar da daha önce zaten birçok delil ve söylem bu uzantıyı bu terörle olan ilişkiyi zaten açıkça ortaya koymuştu ama son fotoğraflar gerçekten bizim kanımızı dondurdu, dehşete düşürdü. Kabul edilebilecek şeyler değil. HDP'nin bu şekilde olduğundan zaten milletimizin de şüphesi yok bizlerin de şüphesi yok ancak bu fotoğraflara bu söylemlere karşımızdaki ittifakın ne dediği bizim için ve milletimiz için önemli.
GÖZÜMÜZDEN KAÇIRMAYA ÇALIŞIYORLAR
HDP ile açık bir ittifakları söz konusu ama bunu gizlemeye çalışıyorlar. HDP'nin PKK ile olan ilişkisini milletimizin gözünden kaçırmaya çalışıyorlar. Bu tür şeyler basına düştükçe önce sessiz kalıyorlar geçiştirmeye çalışıyorlar bir şekilde sonra da bir şekilde muhatap olduklarında bunu normalleştirmeye çalışıyorlar.
KILIÇDAROĞLU NORMALLEŞTİRMEYE ÇALIŞTI
Kılıçdaroğlu'na bu fotoğraflar sorulduğunda bu fotoğrafları normalleştirmeye çalıştı. Bir ana muhalefet partisinin genel başkanına yakışmayacak bir söylem kınayamadı bile. Maalesef bunlar gözümüzün önünde cereyan ediyor.
HER ADIMLARI TÜRKİYE KARŞITI
CHP'nin başına Kemal Kılıçdaroğlu kaset kumpasıyla getirildikten bu tarafa 11-12 yıl geçti. CHP'nin giderek marjinalleştiğini gördük. Her adımları biraz daha Türkiye'ye karşı olan ittifaklara, dış güçlere bir şekilde Türkiye içerisinde taşeronluğunu yapma noktasına gelmiştir maalesef bugün CHP. Tezkereye HDP ile birlikte hayır oyu noktasına gelirken, CHP'de buna karşı duran birçok ismin tasfiye edildiğini gördük.
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