CHP o fotoğraflara neden sessiz? Sert tepki: HDP - PKK ilişkisini milletimizin gözünden kaçırmaya çalışıyorlar

SON FOTOĞRAFLAR KANIMIZI DONDURDU

Son fotoğraflar da daha önce zaten birçok delil ve söylem bu uzantıyı bu terörle olan ilişkiyi zaten açıkça ortaya koymuştu ama son fotoğraflar gerçekten bizim kanımızı dondurdu, dehşete düşürdü. Kabul edilebilecek şeyler değil. HDP'nin bu şekilde olduğundan zaten milletimizin de şüphesi yok bizlerin de şüphesi yok ancak bu fotoğraflara bu söylemlere karşımızdaki ittifakın ne dediği bizim için ve milletimiz için önemli.