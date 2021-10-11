Anketlerde son durum ne? Canlı yayında tek tek anlattı: Manzara çok net! Cumhur İttifakı'nın oy oranı...
Muhalefet neden parlamenter sistemi istiyor? Parlamenter sistem mi Cumhurbaşkanlığı sistemi mi? Yeniden vesayet kıskacı mı isteniyor? Seçim olsa hangi parti kazanır? AK Parti Genel Başkan Yardımcısı İhsan Yavuz, Erkan Tan ile Sabah Ajansı'nda gündemin öne çıkan başlıklarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Yavuz, Cumhur İttifakı'nın oy oranını açıkladı.
Siyasette yaşanan sistem tartışması ve muhalefetin parlamenter sistem ısrarı neden? Başkan Erdoğan, 2023'te yeniden aday olabilecek mi? Anketlerde son durum ne? Cumhur İttifakı'nın oy oranı ne? Sakarya'da hangi yatırımlar yapıldı? AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Seçim İşleri Başkanı ve Sakarya Ali Milletvekili İhsan Yavuz, Erkan Tan ile Sabah Ajansı'nda gündemin öne çıkan başlıklarıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.
İşte o açıklamalardan satır başları;
PARLAMENTER SİSTEM TARTIŞMASI NEDEN?
Sadece bunun lafını ediyorlar ya da hayalini kuruyorlar. Bunun hayalini kurmakta da haklılar çünkü kendisine kazandıracak millete kazandırmayacak. Geçmişte hep kriz ve kaoslarla Türkiye yönetildi. Türkiye'ye hep kaybettirdi. Kendine güvenemeyen normal yollarla birtakım statüleri elde edemeyenler, olağanüstü yöntemlerin işlemesinde medet umuyor. Parlamenter sistem buna olanak sağlıyor. Darbeyi oluşturan temel unsurlardan bir tanesi o sistem.
Öyle bir algı oluşturuyorlar ki yeniden parlamenter sisteme döndüğümüzde demokrasi gelecek her şey rayına oturacak falan diye ama biz 150 yıla yakın bir süreçte parlamenter sistemi denedik. Durmadan seçime gidilen durmadan hükümetlerin yıkıldığı yapıldığı bir ortamda bir şey üretmek mümkün müdür?
"BİLMESELER BU KADAR UÇTAKİ İNSANLARIIN BİR ARAYA GELMESİ MÜMKÜN MÜ?"
Onlar da biliyorlar AK Parti'nin ne kadar güçlü olduğunu, emin adımlarla yoluna devam ettiğini. Cumhurbaşkanımızın yine bütün anketlere göre yeniden Cumhurbaşkanı seçileceğini onlar da görüyor ve biliyor. Zaten bu kadarını görmeseler ve bilmeseler bu kadar uçtaki insanların bir araya gelmesi mümkün müdür? Yeter ki Cumhurbaşkanını, AK Parti'yi alt edelim gerekirse Türkiye de o kaos ve kargaşa ortamlarına sürüklensin. Bu anlayış içerisinde hareket ediyorlar.
"İKİNCİ DÖNEM 2023'TE"
Sayın Cumhurbaşkanımız anayasa değişikliği o referandumdan sonraki seçimlerden başlıyor seçilme süreçleri dolayısıyla birinci dönemini geçiriyor ikinci dönemini inşallah 2023 seçimlerinde 18 Haziran kanun gereği, öne alacaklar diyorlar. Kanun gereği 18 Haziran 2023'te yapılacak seçimler. Dolayısıyla erken seçim diye bir şey söz konusu değil. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan da yeniden aday olacak ve inşallah milletimizin oylarıyla yeniden başkan seçilecek.
"TERÖR ÖRGÜTÜ ÜYELERİYLE YOL YÜRÜYORLAR"
Artık ana muhalefet parti kavramını kaldırdık ikinci parti diyoruz biz Türkiye'de. Dolayısıyla ikinci partiler alternatif parti demektir her an iktidarı devralmaya hazır, her an Türkiye'yi yönetmeye hazır. Projeleriyle, ufkuyla, basiretiyle buna hazır demektir. Ama Türkiye'de böyle bir manzara yok. Dolayısıyla şu anda devretseniz bile CHP'nin ne yapacağı belli değil. Biz terör örgütü ile yan yana gelmeyeceğiz bu işi Meclis'te halledeceğiz diye açıklama yapan kesimler terör örgütüne destek verenlerle terör örgütü üyeleriyle adeta yol yürüyorlar. CHP'nin dilinden FETÖ'ye karşı net bir şekilde bir yaklaşım gördünüz mü?
"CHP LAF ÜRETMEKTEN BAŞKA BİR ŞEY YAPMAZ"
İstanbul'un belediye başkanı temel atmama ve yapılacak olanları iptal etmekle övünüyor. Her gün ne kadar daha fazla zam yaparım diyor taş taş üstüne koymuyor. Bu millet de bunları görüyor. Nasıl idare ettiğini çok net görüyor. CHP laf üretmekten başka bir şey yapmaz. Onlar sadece laf üretirler ama AK Parti iş üretir. Onlar konuşur AK Parti yapar. Bunu da milletimiz çok daha net bir şekilde görüyor.
CHP bugüne kadar özellikle Sakarya'yı söylüyorum Türkiye'de de manzara bu, doğru hiçbir şey söylemediler. Sakarya'da çok şey yapıldı. AK Parti döneminde 41 milyar TL'lik kamu yatırımı var. 1000 yataklı bir hastane yeni yapılıyor. 300 metrekarelik kapalı alanı var. 2023'ten önce bitecek. Sakarya'daki bütün 100 yıllık süre içerisinde yapılmış hastanelerin yatak sayısını üst üste koysanız şu 2 yılda yapılacak hastanenin yatak sayısına gelmiyor.
ANKETLERDE SON DURUM NE?
Bugüne kadar bütün seçimlerin öncesinde aynı şeyi söylediler aynı şeyi söylüyorlar. Bugünkü gerçek durum Sayın Cumhurbaşkanımız, Cumhur İttifakı'nın bileşenleriyle birlikte MHP ile AK Parti'nin toplam oyları yüzde 50'nin üstünde gözüküyor. Hiçbir ankette yüzde 50'nin altına düşmüş değildir. Manzara çok net ortada. Göreceğiz Allah nasip ederse. Çoğu gitti azı kaldı. Sandık geldiğinde hepimiz göreceğiz.
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