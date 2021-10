Anketlerde son durum ne? Canlı yayında tek tek anlattı: Manzara çok net! Cumhur İttifakı’nın oy oranı...

"TERÖR ÖRGÜTÜ ÜYELERİYLE YOL YÜRÜYORLAR"

Artık ana muhalefet parti kavramını kaldırdık ikinci parti diyoruz biz Türkiye'de. Dolayısıyla ikinci partiler alternatif parti demektir her an iktidarı devralmaya hazır, her an Türkiye'yi yönetmeye hazır. Projeleriyle, ufkuyla, basiretiyle buna hazır demektir. Ama Türkiye'de böyle bir manzara yok. Dolayısıyla şu anda devretseniz bile CHP'nin ne yapacağı belli değil. Biz terör örgütü ile yan yana gelmeyeceğiz bu işi Meclis'te halledeceğiz diye açıklama yapan kesimler terör örgütüne destek verenlerle terör örgütü üyeleriyle adeta yol yürüyorlar. CHP'nin dilinden FETÖ'ye karşı net bir şekilde bir yaklaşım gördünüz mü?