Anketlerde son durum ne? Canlı yayında tek tek anlattı: Manzara çok net! Cumhur İttifakı’nın oy oranı...

PARLAMENTER SİSTEM TARTIŞMASI NEDEN?

Sadece bunun lafını ediyorlar ya da hayalini kuruyorlar. Bunun hayalini kurmakta da haklılar çünkü kendisine kazandıracak millete kazandırmayacak. Geçmişte hep kriz ve kaoslarla Türkiye yönetildi. Türkiye'ye hep kaybettirdi. Kendine güvenemeyen normal yollarla birtakım statüleri elde edemeyenler, olağanüstü yöntemlerin işlemesinde medet umuyor. Parlamenter sistem buna olanak sağlıyor. Darbeyi oluşturan temel unsurlardan bir tanesi o sistem.

Öyle bir algı oluşturuyorlar ki yeniden parlamenter sisteme döndüğümüzde demokrasi gelecek her şey rayına oturacak falan diye ama biz 150 yıla yakın bir süreçte parlamenter sistemi denedik. Durmadan seçime gidilen durmadan hükümetlerin yıkıldığı yapıldığı bir ortamda bir şey üretmek mümkün müdür?